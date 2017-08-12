ЦСКА под началом Виктора Гончаренко вырвал победу у чемпиона России 2 12.08.2017, 19:52

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Виктор Гончаренко

Подопечные белорусского тренера забили два мяча.

Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко одержал победу в столичном дерби над чемпионом России «Спартаком» в 6-м туре премьер-лиги, пишет tut.by.

ЦСКА — «Спартак» — 2:1

Гол: 0:1 — Пашалич (48, пас — Мельгарехо), 1:1 — Щенников (83, пас — Головин), 2:1 — Витиньо (84, пас — Чалов).

Счет открыл «Спартак», и гол оказался с налетом курьезности. После ошибки армейского защитника Васина Промес с Глушаковым быстро доставили мяч к штрафной площади соперника. Мельгарехо выкатил мяч под удар 22-летнему новобранцу «красно-белых» Марио Пашаличу. Василий Березуцкий выставил ногу, чтобы накрыть выстрел хорвата, но мяч от армейца срикошетил в собственные ворота.

Настойчивые попытки ЦСКА отыграться долгое время не приносили плодов. Выпустив на замену израильского легионера Бибраса Натхо, наставник армейцев Виктор Гончаренко произвел перестроения, результатом которых стала более агрессивная игра в атаке.

А ход матча полностью перевернулся в течение одной минуты, когда ЦСКА забил два мяча. Сначала Щенников на дальней штанге замкнул прострел совершившего эфектный рейд Головина с правого фланга. А затем цели достиг дальний выстрел Мельгарехо.

В концовке встречи после жесткого подката армейца Вернблума под Георгия Джилию возникла небольшая потасовка, но судьи вместе с запасными игроками быстро погасили страсти. В итоге обошлось без удалений.

ЦСКА одержал четвертую победу в нынешнем чемпионате России и с 12 очками после 6 поединков поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Впереди питерский «Зенит» — 13 баллов в 5 играх, «Ростов» — 13 (6), московский «Локомотив» — 13 (5).

Чемпион России «Спартак» с 8 баллами после 6 поединков (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения) располагается лишь на 8-м месте.