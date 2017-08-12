В Польше перевернулся туристический автобус: десятки пострадавших

В Польше перевернулся туристический автобус: десятки пострадавших1
- 12.08.2017, 20:11
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Автобус съехал с дороги и перевернулся.
В Польше перевернулся 2-этажный автобус с туристами, в результате чего 28 пассажиров из 83 пострадали, сообщает adinfo24.pl.
Авария произошла возле города Тарнобжег. Автобус съехал с дороги и перевернулся.
Правоохранители уже определили, что водитель автобуса был трезв.
На место прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Самые серьезные травмы получил 10-летний мальчик. Его вертолетом доставили в больницу.