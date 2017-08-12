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Горбачев: От коммунистов и колхозников у власти не стоит ждать адекватного решения

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  • 12.08.2017, 21:04
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Виктор Горбачев
Фото: Facebook

«Товарищи» у власти неистово пытаются воссоздать некую систему управления напоминающую былой СССР.

Предприниматель из Борисова Виктор Горбачев высказался в «Фейсбуке» про идею Беллегпрома одеть учителей в форму:

- Министерство образования и Беллегпром. Красавцы! Хорошая идея! Поддерживаю! В первую очередь, это «заслужили» преподаватели. Гениальная идея! Это в виде награды, за регулярно проводимые ими «честные выборы» и правильный подсчет голосов. Народ должен знать своих героев в лицо.

При этом, если форму введут для учителей, то и на избирательных участках они должны быть обязательно в ней! Здорово же! Идет учитель в форме — салют учителю! Плывет иль проезжает, по форме видать, - салют опять!

Смотришь, а там, скоро, нас всех оденут в форму. В зависимости от нашей работы и мышления. Кого в полосатую робу, а кого в крапинку. И работы легпрому хватит на века! И видно где кто идет и к какой группе относится. Потом построят в шеренги и заставят ходить строем. От квартиры до работы. И обратно. И «тунеядцев» будет видно сразу же. Кроме формы, у них еще и вилы будут в зубах.

Хорошо, что форму не с 1 сентября вводят, а с нового года планируют. Хитрый ход. Типа, вы сейчас на пару месяцев своих чад и сами оденьтесь, в то что желаете. Понесите денежные расходы. А с нового года, в приказном порядке еще раз это повторите. Все от местного производителя. По второму кругу казну и общак пополните.

Смотришь, дальше форму оденут и студенты универов. А что мы хотели? Коммунисты и колхозники у власти. Не стоит ждать адекватного и цивилизованного решения. Никогда. Эти «товарищи», ныне обуреваемы глубоким разочарованием, так как не смогли построить цивилизованную страну и поэтому неистово пытаются воссоздать некую систему управления напоминающую былой СССР. Желание - оградиться железным занавесом от всего мира и инвестировать все усилия в милитаризм. Однообразность! Здорово живем.

Никакой индивидуальности в такой стране не должна быть! Так что, ждем-с форму для чиновников, студентов, «тунеядцев», предпринимателей и прочих обывателей. Начнем с учителей, а потом уже всю страну оденем и обуем. Выдать всем, причем не бесплатно. Сапоги, телогрейки, шапки ушанки, кальсоны, панталоны и прочие атрибуты «демократии». Создать специальную службу, которая будет останавливать на улице и проверять правильно ли человек одет. Забыл одеть один из атрибутов? Штраф.100 базовых. Если второй раз попался, тогда, только расстрел. Показательный и на месте. Чтобы другим пример был.

Почему? Ибо у нынешнего режима функция мозга, отвечающая за здравый смысл, удалена и отсутствует полностью. Данная функция заменена на другую — функцию страха.

А что они думали? Учителя. В основной свое массе, служат своему господину не хуже чем менты и прочие холуи, а ходить лишь бы в чем?! Не порядок. Форма обязательно нужна, чтобы издалека отличались от народца. Предлагаю начать с верхушки: всем «депутатам» одеться в костюмы одинаковой модели. И перед этим, типа, референдум провести. Думаю, что результаты при гражданке Ермошиной будут ошеломляющими. За! В кубе! На входе, в гор, рай и прочие исполкомы будет контроль с проверкой формы. И да, первыми в униформу должны одеться все руководители Беллегпрома. Как образцовое подразделение. Сшитую по их собственным лекалам. Тогда у них будет право предлагать это другим. Идея от властей, реально, очень гениальна, всех в форменную одежду от легпрома. Потом просто будем пришивать идентификационный номер. Зачем нам какие то айди паспорта?

Верной дорогой идете, товарищи!!! Левой-левой, марш левой!

P.S. Текст, для умеющих читать между строчек. Понимающих. С юмором. Но! Помните, все, над чем мы смеялись ранее и не верили, рано или поздно этой несменяемой властью превращалось в реальность.


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