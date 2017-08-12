Видеохит: Семейная сцена попала в прямой эфир

Видеохит: Семейная сцена попала в прямой эфир2
- 12.08.2017, 21:23
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В шотландском городе Гамильтон в ходе прямого эфира позади ведущего разыгралась семейная сцена.
Девочка за ноги оттащила своего брата из кадра, чем привлекла внимание не только зрителей, но и западные СМИ, сообщает korrespondent.net.
В начале девочка пыталась спокойно увести брата, чтобы не мешать эфиру. Однако тот не послушался и упал на траву позади ведущего. В итоге она схватила брата за ноги и оттащила насильно.
В то же время ведущий абсолютно не заметил происходящего сзади, будучи полностью сконцентрированным на работе.
@JimDelahunt only @HamiltonRacing pic.twitter.com/ETkKJocreJ— joberg (@ginboyjoe) 9 августа 2017 г.