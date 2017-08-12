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Mercedes готовит «сюрприз» для пешеходов

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  • 12.08.2017, 21:54

Компания запатентовала новый вид подушек безопасности — для пешеходов.

Они встроены в передние стойки, пишет cardiagram.com.ua.

В системе используются пиропатроны, за счет которых приподнимается и сдвигается назад капот, закрывая нижнюю часть лобового стекла и «дворники». Сами подушки безопасности раскрываются вдоль передних стоек.

«Подушки», размещенные на стойках, также запатентовали и в Porsche. Однако они используются не для защиты пешеходов, как у «Мерседеса», а со стороны салона, чтобы защитить водителя в тех случаях, когда голова во время столкновения может соскользнуть с фронтальной подушки, раскрывающейся на руле.

Подушки в стойках Porsche планирует использовать на кабриолетах.

Первой подушку для защиты пешеходов сделала компания Volvo. В 2012 году она появилась на модели V40. «Подушка» закрывала почти все лобовое стекло и передние стойки. Через год производитель заявил, что готов отказаться от подобной подушки из-за дороговизны технологии.

Сейчас подушки безопасности для пешеходов есть у Subaru Impreza (прадва, только на японском рынке), Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.


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