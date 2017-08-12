Автомобиль въехал в толпу протестующих в американском Шарлотсвилле 12.08.2017, 22:41

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По меньшей мере четыре человека пострадали.

В американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния), в котором в субботу, 12 августа, проходят акции протеста против ультраправых активистов, неизвестный на автомобиле совершил наезд на манифестантов. Об этом сообщает Associated Press (перевод - РБК).

По данным агентства, по одной из центральных улиц шла колонна из нескольких сотен протестующих, после чего машина въехала в них.

Видеозапись происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы происшествия. На записи видно, как легковой автомобиль въезжает в толпу людей, а затем задним ходом сдает назад. На записи видно, что автомобиль имеет повреждения после наезда на людей.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4 — Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 августа 2017 г.

Американский телеканал CBS со ссылкой на своего корреспондента уточняет, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека, еще шесть лежат на земле.

Власти города Шарлотсвилль указывают, что в результате инцидента «пострадали несколько пешеходов», у них «многочисленные травмы».