Трамп призвал объединиться после столкновений в Шарлотсвилле 13.08.2017, 8:10

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Страсти вокруг памятника герою «южан» генералу Ли накаляются все больше.

Президент США Дональд Трамп настоятельно призвал людей в Соединенных Штатах объединиться после столкновений в штате Виргиния, которые произошли в городе Шарлотсвилл накануне запланированного митинга сторонников превосходства белой расы, сообщает svoboda.org.

В своем сообщении в Twitter от 12 августа Трамп сказал: «Мы все должны объединиться и осудить все, что воплощает ненависть. В Америке нет места насилию. Пойдем вместе, как один!»

12 августа власти города Шарлотсвилл, штат Виргиния, разрешили проведение митинга сторонников превосходства белой расы как акцию протеста против решения городских властей демонтировать статую генерала Роберта Ли - предводителя Конфедератов времен гражданской войны в США - 1861-1865 годов.

Участники факельного шествия на территории университета Виргинии

Однако митинг был отменен после того, как губернатор штата Виргиния Терри Маколифф объявил чрезвычайное положение, после того, как утром 12 августа сотни тысяч белых сторонников превосходства белой расы столкнулись со своими противниками в Шарлоттсвилле.

В субботу утром автомобиль на большой скорости въехал в толпу сторонников сноса памятника, в результате чего один человек погиб, а многие были ранены, а затем дал задний ход и уехал в неизвестном направлении. Позже водителя удалось задержать. По предварительным данным, это 20-летний уроженец штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший, передает dw.com.

Среди тех, кто собрался в Шарлоттсвилле, на митинг, были члены организации Клу-Клукс-Клан, крайне правых боевиков и крайне правых активистов, взгляды которых представляют собой сочетание расизма, белого национализма и популизма.

Антидиффамационная лига и Южный центр борьбы с нищетой, которые отслеживают экстремистские группы в Соединенных Штатах, заявили, что митинг имеет потенциал быть крупнейшим в своем роде, по крайней мере, за десять лет.

Ночью также стало известно о крушении полицейского вертолета в окрестностях Шарлотсвилля. Издание The Daily Progress со ссылкой на заявление полиции сообщает, что в результате инцидента погибли два человека, передает newsru.com.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4 — Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 августа 2017 г.

Вертолет, принадлежавший полиции штата Вирджиния, упал в лесу в нескольких километрах к западу от Шарлотсвилля около гольф-корта Birdwood. Из тех, кто находился на земле, никто не пострадал, подчеркнули правоохранители.

Причины произошедшего к настоящему моменту не называются. Известно лишь, что вертолет некоторое время летал очень низко над жилыми домами, после чего направился в сторону лесополосы, где и потерпел крушение.

CPD & VSP respond to 3-vehicle crash at Water & 4th streets. Several pedestrians struck. Multiple injuries. 1/2 #cvilleaug12 pic.twitter.com/DdHYdL0Uvu — VA State Police (@VSPPIO) 12 августа 2017 г.

Ранее ультраправый блогер Джейсон Кесслер заявил, что планирует шествие «за белых» в знак протеста против решения демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, установленный в городском парке Шарлотсвилля.

Столкновения произошли и в пятницу, когда сотни белых националистов устроили факельный марш в кампусе Университета Виргинии. Представитель университета сообщил, что несколько человек пострадали, один – арестован.