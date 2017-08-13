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Александра Саснович вышла во 2-й круг квалификации теннисного турнира в США

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  • 13.08.2017, 8:36

Призовой фонд турнира — 2,5 миллиона долларов.

Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно начала выступление в квалификации крупного турнира в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн), сообщает БелТА.

В поединке первого раунда Саснович, занимающая 94-е место в рейтинге WTA, одолела бельгийскую теннисистку Элис Мертенс, которая находится на 46-й позиции мирового рейтинга - 2:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 ч. 30 мин.

Следующей соперницей Александры Саснович будет американка София Кенин (141-й номер рейтинга WTA). Еще одна белоруска Арина Соболенко (111) в первом матче встретится с британской теннисисткой Хизер Уотсон (71). Чтобы пробиться в число участниц основной сетки нужно преодолеть три квалификационных барьера.


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