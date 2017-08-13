Сурок и ястреб: Последняя надежда Путина 3 13.08.2017, 9:11

5,119

Чего ждать от переговоров США и России по Украине.

Запланированный на конец августа визит в Москву уполномоченного США по Украине Курта Волкера пройдет, похоже, в первую очередь, под знаком новых американских санкций против России и дискуссий о возможном предоставлении Украине летального оборонительного оружия. Собеседники "Апострофа" указывают на стратегический поворот Вашингтона в украинском вопросе, означающий более жесткий диалог с Кремлем. Частью этого поворота как раз стало назначение Курта Волкера спецпредставителем Госдепа по Украине. Упомянутая встреча для российского руководства представляется последним шансом достичь позитивной динамики в отношениях с США. Правда, оснований ожидать от переговоров прорывных результатов не так много.

Курт Волкер (в центре) во время визита в зону АТО

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Сурок и ястреб

Вскоре после своего заявления о целесообразности предоставления Украине летального оборонительного оружия специальный представитель США по переговорам по Украине Курт Волкер встретится в Москве с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым. Официально о дате встречи пока не объявлено. Российские журналисты со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что речь, скорее всего, идет о последних неделях августа. Визиту Волкера в РФ предшествовала встреча глав внешнеполитических ведомств США и России в столице Филиппин Маниле. Среди прочего, обсуждали и украинский вопрос. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Россия показала "некоторую готовность" вести переговоры о путях урегулирования конфликта в Украине.

Спецпредставителем по украинскому урегулированию Волкер был назначен чуть больше месяца назад – 7 июля. Своими заявлениями он оправдал ожидания, поскольку американская среда отзывалась о Волкере, в прошлом после США в НАТО, как о типичном "ястребе", от которого не стоит ожидать каких-либо реверансов в адрес Москвы. Так, мнение, что предоставление Украине американского оборонительного оружия лишь обострит ситуацию на Донбассе, Волкер в конце июля назвал просто ошибочным. По его словам, администрация Трампа рассматривает такой шаг. В прошлом месяце представитель Госдепа посетил Восток Украины, после чего назвал конфликт самой настоящей горячей войной. А также встретился с чиновниками из ЕС, НАТО, Германии, Франции и Великобритании.

Упомянутые встречи проходят на фоне нового витка обострения российско-американских отношений, вызванного очередными санкциями США против России и ответными мерами Москвы. Дональд Трамп подписал соответствующий закон в начале августа. Кремль ответил требованием сократить число сотрудников посольства США в РФ на 750 человек.

"Фигура Волкера связана с неким поворотом в стратегическом подходе США к разрешению украинско-российского конфликта, – сказал в комментарии "Апострофу" политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. – Поставки оружия, на самом деле, были бы серьезным шагом вперед, и даже отмена фактического эмбарго на поставки оружия и комплектующих. Но самым главным свидетельством этого разворота стала политика санкций со стороны Конгресса, которая означает, что США входят в непосредственный контакт с РФ и путем переговоров Волкера с российскими представителями будут вести куда более интенсивный и откровенный разговор, чем тот, что велся в рамках "нормандского формата". США приступают к еще более жесткому давлению на российскую сторону. Сочетать будут все средства: и дипломатические, и экономические (через санкции), и военно-милитарные (через помощь оружием Украине)".

Повестка встречи

Приглашенный эксперт Института Кеннана, управляющий редактор онлайн-журнала Intersection Антон Барбашин придерживается мнения, что встреча Суркова с Волкером представляет собой "последнюю надежду Москвы" достичь хоть какого-то позитивного развития отношений с новой администрацией США. "После принятия санкционного закона перспектива российско-американских отношений видится крайне пессимистичной, поэтому любая возможность договориться по Донбассу, по крайней мере, попытка избежать радикализации позиции США в этом вопросе – последний шанс, прежде чем на этих отношениях стоит ставить крест", – уверен он.

Москва, считает Барбашин, попытается представить поставки вооружений Украине как шаг к эскалации. Другим основным тезисом будет то, что прямой американо-российский диалог якобы может быть более продуктивным: "Тезис простой – поставка летального вооружения повысит риски для всех сторон и уж точно не приведет к умиротворению конфликта. Единственный вариант решения конфликта – выход за пределы "Минска", перевод диалога в формат Вашингтон – Москва".

"Думаю, что это действительно будет очень важная встреча, – сказал "Апострофу" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. – И заявления, которые будут сделаны по итогам встречи, возможно, Сурковым, но обязательно господином Волкером – не скажу, что раскроют много деталей, но они нам дадут понять, какой может быть дальнейшая, так сказать, дорожная карта урегулирования конфликта на Донбассе. Переговорные условия существенно изменились по сравнению с тем, что было до прихода к власти новой президентской администрации США. Исходя из тех заявлений, которые делал Волкер, некоторых других фактов – я бы упомянул полеты американского стратегического разведывательного беспилотного аппарата над территорией боевых действий – очевидно, что Волкер приедет далеко не с пустыми руками".

По мнению Алексея Мельника, Волкер вряд ли будет тратить время на то, чтобы выслушивать российскую версию событий на Востоке Украины. Вдобавок, похоже на то, что Волкер, в традициях американской политики, действует в рамках своих полномочий и не обязан каждый свой мелкий шаг обсуждать с Белым домом. Поэтому от него и стоит ожидать более серьезной переговорной позиции. Специалист добавляет, что результаты встречи, скорее всего, будут. Но какие – смогут прояснить лишь последующие заявления. Возможно, они повлияют и на решение о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения.

Курт Волкер (второй слева) считает мнение о том, что предоставление Украине американского оборонительного оружия

лишь обострит ситуацию на Донбассе ошибочным. Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Сергей Толстов полагает, что, в отличие от экс-помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, Курт Волкер производит впечатление "серьезного эксперта с солидным дипломатическим опытом". Он согласен с мнением, что Волкеру дана "очень широкая свобода действий".

"Волкер не будет включаться в различные интриги и постарается максимально точно понять глубину позиции всех участвующих сторон. Его поездка по Европе была фундаментальной – он, по сути, встретился со всеми людьми, мнение которых имеет отношение к проблеме", – сказал Толстов "Апострофу". На встрече с Сурковым можно ожидать и каких-то конкретных предложений по урегулированию, и попытки понять, готова ли Москва в этом участвовать. Кремль, указывает эксперт, очевидно заинтересован в такой встрече, поскольку желает продолжения переговоров и по Донбассу, и по Сирии, и по КНДР. И пока российское руководство не зацикливается на новых американских санкциях, потому что понимает, что их введение отражает, в частности, конфликт ветвей власти в США.

Последствия

Москва представляет этот визит интересным для себя. Кремлю может казаться, что прямой диалог с США, вместо дискуссии в формате "нормандской четверки", для него более выгоден. Но так ли это на самом деле?

Белый дом еще раньше оказался неспособен пойти на существенные уступки Москве. Тиллерсон обязан гнуть президентскую линию на улучшение отношений с Россией, одновременно не давая Конгрессу поводов заподозрить Белый дом в сдаче американских интересов. Получается, после очередного публичного противостояния США с Россией уступки еще менее вероятны. И какой бы ни была реакция Европы на свежие американские санкции, какие бы ни делали заявления немецкие политики второго эшелона о необходимости на время "забыть о Крыме" и перейти к разрядке с Россией, американо-российские отношения далеки от оптимальных. Вашингтон (если брать его целиком, с Конгрессом) и Москва не готовы к принципиальным уступкам, в том числе по Украине.

Сергей Толстов указывает на то, что США не собираются становиться участником "нормандского формата" или его альтернатив. А именно этот формат остается основным для урегулирования конфликта на Донбассе. Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась осенью прошлого года. Планируется, что скоро представители четверки попытаются договориться о новой.

От встречи Волкера с Сурковым Толстов не ожидает какого-то прогресса в политическом урегулировании конфликта на Донбассе: "Предполагать, что Волкер о чем-то договорится с Сурковым, а Кремль это с радостью поддержит, при том, что с [экс-главой МИД Германии Франк-Вальтером] Штайнмайером и [экс-главой МИД Франции Жан-Марком] Эро было договариваться удобнее – я не вижу оснований для такого расклада. Москва не будет сдавать свою позицию и идти на уступки без понимания собственной выгоды".

Похожего мнения придерживается и Антон Барбашин. Он указывает на то, что Вашингтон по-прежнему не может себе позволить выглядеть слабо и, тем более, идти на компромиссы без серьезных выигрышей. Вряд ли готова к ним и Москва.

"Некий фактор неопределенности все-таки остается. Москва сознательно взяла паузу с ответом на санкционный закон и, видимо, выжидает окончания переговоров Волкера – Суркова. Но это, скорее, иллюзия", – заключил он.

Владимир Горбач согласен, что встреча вряд ли способна принести прорывные результаты. Почти наверняка россияне продолжат гнуть свою линию и будут пытаться отвечать ассиметрично и опосредованно: "Я не ожидал бы от россиян уступок. Думаю, они будут терпеть, сцепив зубы. По крайней мере, до президентских выборов марта следующего года. Могут ли россияне идти на некоторые эскалации? Могут, но очень осторожно и желательно – не своими руками, а северокорейскими, асадовскими или еще какими-то другими. А между тем все равно терпеть, терпеть и еще раз терпеть..."