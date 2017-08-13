Как белорусы решились за час и провели незабываемый отдых на Крите 2 13.08.2017, 9:15

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На недельное путешествие было потрачено всего 600 евро.

В мае 2016 года минчанка Дарья Ловчая и ее молодой человек Олег провели неделю на Крите. Расходы вышли следующие: 178 евро — тур на двоих, включающий перелет, трансфер и проживание. 77 евро — проезд до Москвы и обратно. 135 евро — аренда машины на Крите, и еще 100 евро — бензин. 24 евро стоили билеты «Аэроэкспресс» в две стороны. И, наконец, 80 евро ушло на питание. Итого — 594 евро. «Если не брать на прокат авто, получилось бы гораздо дешевле, но в путешествиях мы хотим увидеть как можно больше», — объясняет Дарья.

Минчанка рассказала tut.by свою историю незабываемого отдыха:

— Решение о путешествии на Крит приняли за час — и это наш рекорд. Дело было так: забежали мы с моим молодым человеком в McDonald’s выпить кофе и перекусить. Так вот Олег просматривает ленту новостей Facebook и читает: «Крит из Москвы на неделю с 21 мая — 89 евро. В стоимость включен перелет, трансфер, проживание». Предложение опубликовали на «Вандроўках». Даты нам подходят, виза у Олега есть, а я буквально три дня назад подала документы в посольство, с работы могли отпустить — все в нашу пользу! Решили покупать тур. Ну как решили, я бы еще долго сомневалась и взвешивала, а мой молодой человек просто взял и оплатил тур, за что ему огромное спасибо. Такова предыстория нашего путешествия.

Вылет — из Москвы, указано, что в 14.00. Но это был чартерный рейс, и нас предупредили, что время может измениться даже в день вылета. До Москвы доехали на Blablacar, от метро до Киевского вокзала, а там на «Аэроэкспресс» до аэропорта «Внуково». В итоге нам повезло, и мы улетели в 14.00.

Практически через 4 часа мы были на Крите. Остров покорил своей красотой еще из иллюминатора самолета! Мы нашли автобус нашего туроператора, в отель в 20 км от аэропорта, в деревушку Като-Гувес, доехали быстро. Отель оказался скромный, но чистый. У нас была мини-кухня и своя терраса, с которой виднелось море. До моря идти примерно километр, но нас это не смущало, потому что мы любим ходить пешком (и, к тому же на второй день у нас была арендована машина). План отдыха следующий: до обеда — на море, после обеда — исследовать остров.

В первый вечер поужинали в кафе при отеле. А дальше покупали продукты в магазине и сами себе готовили либо покупали уличную еду — гирос (чем-то похоже на нашу шаурму). И да, еще мы неоднократно пожалели, что не взяли с собой из Минска ничего, кроме овсяных каш быстрого приготовления. Могли еще больше сэкономить на питании!

Благодаря арендованному автомобилю за короткий период времени мы увидели достаточно много, но все равно объехали не весь остров. Мы посетили города Ретимно и Агия-Пелагия, Ираклион и Агиос-Николаос; были в Херсониссосе и в деревушке Бали; съездили на плато Лассити, в город хиппи Маталу, в монастырь Превели. Крит — необычайной красоты остров! А какого цвета там море! Оливковые рощи повсюду, апельсиновые, мандариновые и лимонные деревья. Из трех небольших апельсинов получался стакан свежевыжатого сока. В то время вдоль дороги распустилось множество цветов, хотелось останавливаться постоянно, чтобы сфотографировать эту красоту. В общем, на Крите есть все: и море, и горы, и зелень, и огромное количество достопримечательностей. К тому же размеренный темп жизни греков очень располагает к отдыху: не хочется никуда спешить, а только наслаждаться.