Жена долларового миллионера из Беларуси: «Принцев» уже не ждут 12 13.08.2017, 9:36

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Способность к счастью надо в себе тренировать.

Зачем «тестировать» будущего мужа и прописывать совместные планы с ним и его родственниками, как сформировать ежедневный чек-лист с источниками подзарядки против женских обид и сделать бизнес на собственном образе жизни, и почему брак является проектом, а «ждать своей судьбы непродуктивно» — в разговоре tut.by с Екатериной Иноземцевой.

Справка:

Екатерина Иноземцева — основатель #FreePublicitySchool, автор бестселлера «Стартап без купюр», колумнист Forbes и Psychologies, спикер конференции TEDx.

Дмитрий Юрченко — долларовый миллионер родом из города Горки, марафонец и успешный предприниматель, сооснователь компании «Кнопка жизни» (№ 1 по версии «КоммерсантЪ» и топ-2 по версии Forbes), основатель проекта The Ostrov, сооснователь #FreePublicitySchoolи акселератора Accel.

— Екатерина, что такое идеальный брак, если слово «идеальность» здесь вообще уместно?

— Идеальный брак — это тот, в котором есть дискуссии и конфликты. Считаю, что конфликты — катализатор отношений, они неизбежны. На первом этапе вы только стыкуете свои ракеты — характеры, опыт прошлого, убеждения — приноравливаетесь к совместному быту. На втором, когда появляются дети или совместные проекты, меняется характер жизнеустройства вашей пары. Потом конфликты возникают, когда появляются новые интересы и смещаются фокусы — деньги, путешествия, здоровье. Самое главное в конфликтах — как вы их решаете и разбираете. Отношения должны быть живыми, подвижными — я глубоко в этом убеждена.

Сильные отношения трудности — будь то финансовые, психологические или проблемы со здоровьем — только скрепят и сделают сильнее. А слабые — проявят как лакмусовая бумажка. Поэтому идеальный брак — тот, который дает возможность слышать и слушать другого, становиться вместе сильнее, чем по отдельности. Часто пары скрывают или замалчивают конфликты, не говорят о них на людях или не обсуждают с подругами — слышали такую позицию? «У нас все хорошо». А потом ба-бах — и развод у с виду, казалось бы, прекрасной пары через год.

— Как понять, что партнер вам подходит на долгие годы?

— Никак. Это честный ответ. Я считаю, что достаточно «минимального набора подходящих характеристик», который вы сами себе устанавливаете. Например, когда я искала кандидата на позицию мужа, для меня было всего три обязательных фактора: чтобы ключевыми ценностями были свобода, оптимизм и развитие. Ну и, конечно, правильное отношение к женщине и детям. Потом на эту базу можно «нарастить» все остальное, но базу (то есть важные для себя факторы) вы закладываете сами.

— Вы с Дмитрием познакомились во время учебы в «Сколково». У вас была забавная ситуация, когда Дмитрий просто забыл, что вы собирались вместе в кино, и не пришел…

— Да, это правда, мне до сих пор смешно об этом вспоминать. У нас даже сохранились те билеты. Тогда я нарядилась, накрасилась, была готова к выходу при полном параде, а он… просто не приехал. В ответ я не стала ему звонить с претензиями или обижаться. Повела себя так, как поступил бы любой руководитель, который сталкивается с непонятным поведением сотрудника. (Смеется.)

Провела сессию обратной связи, составила опросник: «Как часто тебе надо встречаться?», «Сколько времени тебе нужно для общения со мной в неделю?», «Какой предпочтительный способ общения?». А потом сам Дима попросил меня заполнить такой же. И через свои ответы мы открыли, сколько же у нас разного! Например, мне важно было общаться часто и по СМС. Диме на тот момент — всего пару раз в неделю и непременно лично.

Оказалось, что Дима — человек-ахтунг: забывает о времени, не знает, какой день недели, в стрессе занимает активную, доминирующую позицию, а еще интроверт, генератор идей и активизатор — это значит, что он всегда придумывает что-то новое, но необязательно доводит до конца. А я человек-календарь, всегда укладываюсь в сроки, помню об обещаниях, соблюдаю график, отличный гармонизатор отношений.

— В своих видеоуроках вы рассказываете, как встретить мужчину своей мечты. Расскажите, нужно ли действительно его встречать и почему ждать своей судьбы — непродуктивно?

— Действительно, стратегия Ассоль, которая дождалась своего принца на алых парусах, в наши времена малоэффективна. Слишком высокая конкуренция между красивыми и умными девушками, слишком низкий порог доступности и уважение к отношениям со стороны мужчин. Это наша база и тяжелая наследственность на всем постсоветском пространстве, и здесь работает модель активных действий. Что я подразумеваю под активностью и что нужно делать?

Помещать себя в окружение, в котором вы можете встретить мужчину мечты. Для этого надо понять, где он водится. Если пока вы работаете в офисе, а желаете выйти замуж за предпринимателя, посещайте места его обитания, форумы, читайте ресурсы для владельцев своего дела, просите друзей и знакомых познакомить вас с теми, кого они знают.

Не искать идеального, а брать реального и вместе расти до того уровня, на котором вы хотите оказаться. Часто мы хотим идеального совпадения с нашей картинкой мечты по всем пунктам. Это ошибка. Когда я сопоставила своего реального Диму, на тот момент только кандидата в отношения, со своим идеальным списком, у меня совпало всего 20 пунктов из 36. Но этого было достаточно, потому что на фундаментальном уровне мы подошли.

— Может ли брак состояться, если в нем нет любви?

— Любовь, конечно, основа всего прекрасного на Земле… Но здорово, когда у нее есть фундамент попрочнее гормонов и бабочек в животе. Фундамент — ваши ценности, взаимно проговоренные обязательства, умение делать конфликты источником взаимной мудрости. Зачем вы как пара? Что вы делаете полезного для общества? Как улучшаете мир? Почему вместе сильнее, чем по отдельности? Что оставите после себя? В чем ваше культурное и духовное наследие? Вот вопросы, которые помогают сделать брак прочным, а чувства долгими. Не бывает такого: он не ваш человек. Бывает такое, что вы не работаете над отношениями, не растите друг друга.

— Екатерина, вы не так давно стали мамой. Ваш супруг публично высказывался, что хотел бы видеть семейный очаг, где жена будет ждать его дома с работы, где будет звонкий смех ребенка. Означает ли это, что у вас есть некий план, где по пунктам было расписано и рождение ребенка. Если да, то зачем это нужно делать?

— Я долгое время жила в модели достигаторства — что все можно запланировать и осуществить только по собственному решению. Теперь я понимаю, что в этом было много гордыни. Ребенок — не наш проект, скорее, это мы его проект. Это Вселенная, которая может случиться в жизни, а может и не случиться. Однако, как и в случае с выбором спутника жизни, этой Вселенной можно помочь прийти в нашу. Мы с Димой долго «приглашали» дочь Василису — изучали эту тему, много общались с парами, у которых есть дети, приобщались к духовным учениям.

Если вы сейчас тоже в ситуации ожидания, подумайте, как можете изменить себя и свое пространство, чтобы ваши Вселенные сблизились. Может быть, ребенку пока просто нет места в вашем графике (он очень загружен — сначала нужно разгрузить, потом появятся дети, а не наоборот). Может быть, вы ничего не знаете о детях (начните общаться с теми парами, у которых они давно есть, с теми, кто может вам многое о них рассказать), а может быть, вы поставили слишком многое на это желание, и это создает ненужную зацикленность, «неинтересную маму». Нет никаких «объективных» факторов — будь то здоровье или возраст — все в нашей голове, оттуда и надо начинать.

— Многие теряются в декрете, впадают в депрессию, потеряв социализацию и нити общения. Что нужно делать в декрете, чтобы не выпадать из социума и чувствовать себя хорошо?

— Раньше у меня, человека-календаря, все было расписано до минуты. Теперь в нашей семье действует «гибкая система планирования по методу Василисы Юрченко» — это значит: что бы я ни запланировала, приоритет всегда у нее. При этом важно понимать: счастливая мама — счастливые все. Нужно знать, что делает вас счастливой и наполняет. Например, если я утром не провела час-полтора с собой (пробежка, танец, бассейн) или не написала мысли у себя в дневнике, я не заряжусь на весь день. И теперь в нашей семье устроено так, чтобы утром кто-то из близких был с Василисой, пока я бегаю или пишу. У вас может быть что-то другое: творчество, встречи с подругами, приготовление любимых блюд, чтение. Все начинается с личной осознанности. Нужно понимать себя, чтобы понимать других. И счастливый малыш начинается со счастливой мамы.

— Есть ли у вас помощница по дому, няня для ребенка?

— Раз в неделю к нам приходит помощница по дому, но это не отменяет моих ежедневных обязанностей хозяйки. Я такая же обычная женщина, как все. Готовлю, стираю, убираю. Возможно, мое отличие лишь в том, что я умею получать от этого удовольствие. Одно дело, когда моешь унитаз, потому что надо. Другое дело — чтобы чисто было. Я вот, например, обожаю мыть ванну, потому что люблю, когда чисто. Постоянной няни у нас нет, мне важно много времени проводить с ребенком самой, кому я могу доверить ее первые шаги или слова? Иногда к нам приезжают бабушки, тогда это огромная помощь, и у меня сразу высвобождается не 2−3 часа в день на себя и свои дела, как когда я одна с малышом, а 4−6. Вот недавно бабушки были у нас в гостях 3 недели. За это время я написала новую книгу. Материнство учит быть очень эффективной!

— У вас есть семейные традиции?

— Семейные традиции очень важны. Я всегда готовлю завтрак: каша с бананом, фрукты, иногда яйца. Всю еду малышу готовлю сама, мы не пользуемся баночками и готовыми пюре. У нас есть традиция семейного планирования — каждое утро созваниваемся с командой по скайпу для бизнес-планирования и также обсуждаем друг с другом свои приоритеты. Раз в год устраиваем сессию планирования в масштабе рода. В этом году в нем участвовали Димины родители, брат с любимой девушкой, моя мама, и даже Василиса. Мы с Димой вместе бегаем и плаваем. И на ночь непременно говорим друг другу слова благодарности за прожитый день и рассказываем, чему мы научились друг у друга.

— Как расслабляетесь, чтобы не чувствовать усталость? Что вас заряжает и вдохновляет на новые победы?

— Женщине непременно нужно наполняться. Можно сказать, это ключевая задача женщины, иначе она перестает ею быть, а становится источником обид и претензий к миру. Есть несколько источников подзарядки — это как чек-лист, по которому удобно себя проверить, все ли баки у вас наполнены:

здоровье (спорт, питание, вода, сон)

состояние благодарности (близким, миру, себе)

уход за собой и другие формы любви к себе (побаловать — кино, театр, новые впечатления, эмоции)

творчество и любимое дело (чтение, вышивка, танцы)

семья и род (дети, родители, внуки)

служение (мужу, родителям, детям, клиентам)

духовные практики (молитва, посещение мест силы, медитация)

развитие и движение (физическое и духовное).

В каждом из этих пунктов есть что-то, что заряжает. Чтение, танцы, посещение любимого кафе, даже новый маникюр или массаж. Составьте свой лист подзарядки — из таких вот обычных человеческих дел. И точно так же — что вас разряжает (у меня, например, немытая посуда, несвежее постельное белье и т.п.). И сверяйтесь с этим листом каждый раз, когда чувствуете себя в плохом настроении. А настроение несложно измерить: для себя и нашей команды я использую оценку счастья / эффективность по 10-балльной шкале. Если уровень падает ниже 5 баллов — срочно наполняться!

Пять инструментов счастливого брака от Екатерины Иноземцевой:

планерка в семье (обсуждаем планы на день и как можем друг другу помочь их осуществить)

годовая сессия семейного планирования в максимально расширенном составе (дети, родители, прародители, братья и сестры)

благодарность друг другу перед сном, никогда нельзя ложиться спать в ссоре

разбирать конфликты сразу по мере их появления по принципу обратной связи («я почувствовала, что ты…», «как ты воспринял мое поведение?», «как я могу действовать в следующий раз?»)

проговорить, а лучше написать свод семейных ценностей и семейную миссию-мечту: к чему вы идете и зачем.

— Сейчас стало модным бегать марафоны. В вашей семье в какой-то момент к бегу на большие дистанции присоединилась и ваша мама. Как в вашей семье появился бег и зачем?

— Бег пришел в нашу семью вместе с Димой. Он увлекся триатлоном, и чтобы не ждать его в ряду болельщиков, мы стали бегать вместе, постепенно я втянулась и тоже стала бегать марафоны. Бег — как медитация. Очищает сознание, заряжает тело.

Я пробежала 3 марафона и поставила себе цель — пробежать еще 97 (для ровной сотни) за всю жизнь. То есть, по моим расчетам, каждый год мне надо было бы пробегать два — и так до 75 лет. Это нормальная нагрузка для моей спортивной формы. При этом, когда наступило время для появления в нашей жизни малыша, весь бег и триатлон я осознанно поставила на паузу. Тогда я снова вернулась к танцам и йоге.

Сейчас я бегаю на средние дистанции (до 10 км). А еще плаваю, обязательно растягиваюсь до шпагата на обе ноги, делаю стойку на голове и планку. Отдельное место в моей жизни занимает медитация и молитва, общение с духовными наставниками.

— Дмитрий родом из Беларуси, бываете ли вместе в нашей стране? Если да, то как часто и чем занимаетесь здесь, если бываете?

— Я тоже по маме белоруска, так что это моя вторая родина. Пока Димины родители жили в Беларуси, мы приезжали на машине несколько раз в год. Сначала они жили в Горках, потом переехали в Могилев. Первый раз я приехала в Горки знакомиться с Димиными родителями в 2011 году. Мне сразу понравился этот студенческий городок. Сельскохозяйственная академия — один из старейших вузов страны! Я проникаюсь огромным уважением к тому, какие традиции несет этот вуз и какую пользу приносит стране. В Могилеве мое любимое место — лес недалеко от ж/д вокзала. Когда мы приезжали к родителям, то каждое утро бегали там. В том лесу еще сохранились послевоенные окопы, а тема ВОВ для меня особая, ведь мои дедушка и бабушка пережили войну еще в Беларуси…

Беларусь постоянно в наших мыслях. Вот даже сейчас — говорю с вами по скайпу, кормлю Василису первый раз в жизни свеклой, объясняю — «это свекла» — мимо проходит Дима и поправляет: «Это бурачки!»

— Вы отчасти строите бизнес на собственном образе жизни. Как нужно построить свою жизнь, чтобы на ней же и зарабатывать?

— Я счастливый человек. Построила отношения, о которых всегда мечтала, в них мы с мужем партнеры, уважаем и разделяем общие ценности. Вместе с мужем создала семейный бизнес, который первично — дело моей мечты, вторично — финансовый источник того образа жизни, который мне нравится. У нас есть желанный ребенок, и, даст Бог, будут дети еще, которых мы очень хотим. Возможно, со стороны это выглядит легко и как-то невзаправдашно красиво.

Но, конечно, все мы взрослые люди и понимаем, что цена тому — внутренняя мудрость и пережитый опыт, в котором было всякое. Вопрос в собственном отношении и личностной зрелости — какие выводы мы делаем из своих ошибок и как принимаем обратную связь мира в виде событий и людей, которые приходят в жизнь. Думаю, мой путь в умении чувствовать себя счастливой и до всех общественно значимых «достижений». Когда только искала мужа, когда мы еще только звали и ждали ребенка, когда у нас не было своего бизнеса и я работала в корпорации, когда у мужа были разлады в бизнесе… Всегда я принимала все с благодарностью и считала, что счастье — дело рук моих. Как навык, который

нарабатывается и который в себе нужно тренировать.