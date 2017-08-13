Трамп заверил Макрона в готовности к военным действиям против КНДР 13.08.2017, 9:42

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Президенты США и Франции договорились об общей политике в отношении северокорейской диктатуры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, наряду со своими союзниками, готов принять дипломатические, экономические, а также военные меры для нейтрализации ядерной угрозы Северной Кореи, сообщается на сайте Белого дома. Соответствующее заявление Трамп сделал в беседе с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

"Президенты обсудили возможные меры для борьбы с дестабилизирующим поведением Северной Кореи. Трамп и Макрон договорились сотрудничать вместе с другими партнерами в вопросе контроля за соблюдением санкций ООН против КНДР, а также в достижении денуклеаризации Корейского полуострова", - отметили в администрации Трампа.

Американский президент также заверил Макрона, что США нацелены на скорейшее завершение ядерной угрозы КНДР. "Президент Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы применить полный комплекс мер для достижения этой цели, в том числе дипломатические, экономические и военные", - добавили в пресс-службе главы государства.

Напомним, 5 августа Совет безопасности ООН единогласно проголосовал за расширение санкций против КНДР. Ужесточение санкций было связано с проводимыми КНДР ракетными запусками. После расширения санкций глава северокорейского МИДа пообещал преподать Соединенным Штатам "жестокий урок с применением ядерного оружия". Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Северной Корее невиданным "огнем и яростью".

Затем Северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что армия страны разрабатывает план нанесения ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе "Андерсен", где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52. Проработка плана будет завершена к середине августа. Затем военные будут ждать приказа от лидера КНДР Ким Чен Ына.