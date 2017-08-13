Молодеченцев в жару угощали бесплатной питьевой водой 3 13.08.2017, 9:46

Акцию провели волонтеры Красного Креста.

В Молодечно в жаркий уикэнд волонтеры Красного Креста бесплатно раздавали прохожим воду. Если прохладнее не станет, они снова выйдут на улицу.

– Только в пятницу С 12.00 до 14.00 на улице Притыцкого, возле книжного магазина «Спадчына», мы раздали шесть упаковок пол-литровых бутылок питевой воды, в каждой упаковке – по 24 бутылки, – рассказал kraj.by волонтер, помощник председателя Молодечненской районной организации Белорусского общества Красного Креста Юрий Апаль. – Кому-то из прохожих наливали воду в одноразовые стаканчики, кому-то давали по целой бутылке. Воду мы раздаем, если температура на улице превышает 30 градусов. Я посмотрел на своем градуснике – было +32.

Водичкой в жару безвозмездно угощали молодечненцев волонтеры Алеся Елфимова, работница автозаправочной станции, и ее дочь Наталья, ученица СШ №14.

Председатель молодечненского Красного Креста Евгения Русецкая рассказала, что воду привезли из Минска, из областной организации. А одноразовые стаканчики у молодечненских волонтеров были заготовлены заранее.

– Прохожие сегодня были рады такому вниманию с нашей стороны, благодарили. Я каждый день слежу за погодой. Если завтра прохладнее не станет, мы снова в городе будем раздавать воду. Наверное, уже не на Притыцкого, а в другом месте. Возможно, в парке, – сказала Евгения Русецкая.