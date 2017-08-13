В шведском Мальме неизвестный стрелял в толпу
- 13.08.2017, 9:49
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(обновляется) На данный момент сообщается о трех раненых.
В одном из зданий в шведском Мальме произошла стрельба, сообщает газета Sydsvenskan (перевод – ria.ru).
По данным полиции, в результате инцидента были ранены трое человек, их доставили в больницу, двое из них — в тяжелом состоянии. Предположительно, на месте происшествия находилось от 70 до 100 человек.
Tre män skjutna i föreningslokal i Malmöhttps://t.co/2rRlclbMEj pic.twitter.com/mraMNOC1qY— Aftonbladet (@Aftonbladet) 13 августа 2017 г.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, помещение оцеплено.
В настоящее время у полиции нет данных о том, кто и с какими целями стрелял. Правоохранительные органы работают на месте ЧП.
Tre personer skadade i skottdrama i Malmö. https://t.co/AbD4heNnpV pic.twitter.com/emjo3XZUy3— TV4Nyheterna (@Nyheterna) 13 августа 2017 г.