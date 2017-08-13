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Олег Волчек: Афганцы снова вместе в борьбе за свои права

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  • 13.08.2017, 10:05
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Олег Волчек

С каждым годом правительство все больше урезает социальные гарантии ветеранам.

Об этом в «Фейсбуке» написал руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

«Спасибо всем афганцам и ребятам из ВДВ, кто 2 августа 2017 года принял участие в награждении меня почетным знаком «За службу. Афган» за защиту интересов и прав ветеранов боевых действий, который был утвержден международным фондом «Боевое братство - без границ». Мероприятие проходило на нашем Острове слез в Минске.

Вот так, минуло тридцать лет, как закончились последние боевые действия в Афганистане, но мы в борьбе за наши права. Парадокс. Вроде бы имеем статус в обществе, а с каждым годом правительство нам уменьшают социальные гарантии, несмотря на то, что в ст.47 Конституции записано об особой заботе о ветеранах войны.

Дошли до того, что лишают группы инвалидности с ребят, которые перенесли тяжелые ранения и чудом, остались в живых.

Солдат срочной службы из Бреста Анатолий Грицкевич, который, получив ранение гортани с повреждением шеи и позвоночника, вот уже 7 лет не получает пенсии по инвалидности (это его единственный источник дохода), хотя до этого она ему назначалась.

Надеюсь, что министр обороны и другие заинтересованные ведомства восстановят справедливость. Ему 50 лет и скоро могут возникнуть проблемы с руками», - написал правозащитник.


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