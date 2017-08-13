Минскую недвижимость раздают за «ноль рублей» 5 13.08.2017, 10:16

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Но конечно же, не обошлось без хитрого подвоха со стороны белорусских властей.

Столичным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям могут предоставить недвижимость в аренду безвозмездно, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском городском территориальном фонде государственного имущества.

— У нас динамично развивается такое направление, как «Аренда площадей за 0 рублей». Дело в том, что решением Мингорсовета от 28 февраля 2017 года внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест, — подчеркнула заместитель начальника отдела по распоряжению и использованию государственного имущества фонда «Минскгоримущество» Елена Раманович. — Безвозмездно могут быть переданы помещения, не вовлеченные в хозяйственный оборот, путем отчуждения на аукционе (по конкурсу) — в течение 60 календарных дней с даты признания торгов несостоявшимися. Сюда же относятся площади, подлежащие сдаче в аренду без продажи права заключения арендного договора, которые не востребованы в течение 60 календарных дней с даты размещения информации о них в Единой информационной базе неиспользуемого государственного имущества.

По словам Е. Раманович, в безвозмездное пользование недвижимость предоставляется по заявлению юридического лица или индивидуального предпринимателя.

— В договоре, составленном на основании заявления, должны быть предусмотрены обязательства предпринимателя (юрлица) по созданию рабочих мест. В частности, в документе указывается их количество и сроки создания. Невыполнение обязательств по созданию рабочих мест является основанием для досрочного расторжения договора. Кроме того, предприниматель или юрлицо должны будут выплатить сумму, равную арендной плате, за весь период пользования имуществом, а также процентов на указанную сумму в размере ставки рефинансирования Национального банка на день уплаты, — отметила Е. Раманович.