Казус Кочановой, или Миссия невыполнима 8 Семен Печенко, «Салідарнасць»

13.08.2017, 10:57

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Несколько историй из начала 2000-х, говорящих о том, что на селе мало что изменилось.

Глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова вслед за Комитетом госконтроля посетила убыточное хозяйство «Глыбочаны» в Ушачском районе. Увиденное впечатлило чиновницу: «Сказать, что это проблемное хозяйство, значит, не сказать ничего».

В тот же день Лукашенко озвучил идею о возможном присоединении к ОАО «Савушкин продукт» ряда отстающих сельхозпредприятий Брестчины. Мол, это может пойти на благо и бизнеса, и государства.

Обе новости напомнили мне историю из начала 2000-х. Я тогда отрабатывал диплом в одном из хозяйств Витебской области. Отмечу сразу, что дела в нем шли не лучше, чем в вышеупомянутых «Глыбочанах».

Однажды я спросил у знакомого агронома, как он относится к практике присоединения слабых колхозов к более сильным. Мой собеседник едва не обиделся, решив, что я издеваюсь. А потом выдал краткий, но весьма образный ответ: «Вот есть у тебя горшок меда. Отличного липового меда. А потом приходит сосед Вася и с..т в этот горшок. Что будет после этого с медом?»

Тот агроном знал, о чем говорил: хозяйство, в которое я попал, раньше было одним из самых крепких в районе. А потом к нему присоединили соседний колхоз…

Тогда, накануне моего приезда в хозяйство, в Витебскую область с визитом собирался Лукашенко. По местным дворам прошел слух, что инспектировать область тот будет по воздуху. О точном маршруте вертолета №1 никто не знал, поэтому на всякий случай покрасили краской крыши ферм и складов.

В моем хозяйстве работники не видели зарплату третий месяц, но в районе нашлись деньги на краску. Красили даже пустующие здания.

Уже тогда, в начале 2000-х, я узнал о специфических методах принуждения к труду. Местных безработных, стоявших на учете в центре занятости, несколько раз в неделю привозили на полевые работы.

В конце рабочего дня их рассчитывали. Но не деньгами, а продуктами из местного магазина от райпотребсоюза. Местные в нем практически не закупались, что было неудивительно: в пакетах с макаронами и крупами было полно личинок, хлебом можно было высекать искры, а с колбасы даже не пытались стереть плесень.

— Ничего не будет без собственной земли, — убеждал меня знакомый специалист. Он жаловался на то, что, будучи агрономом, за все отвечал, но ни на что не влиял. Ни на то — что, где и когда сеять. Ни на то, кому все это потом продавать и за какие деньги.

Говорил:

— И всякий раз нужно ездить в район и клянчить то солярку, то удобрения. А еще тебя регулярно вызывают на ковер и отчитывают, словно мальчика…

Возможно, в этих разговорах пятнадцатилетней давности и таится ответ на вопрос, почему миссия Кочановой по наведению порядка в отстающих хозяйствах может стать невыполнимой.

Семен Печенко, «Салідарнасць»