Павел Санкович взял золото на этапе Кубка мира в Нидерландах 1 13.08.2017, 11:31

Павел Санкович

Белорус проплыл первым на дистанции 50 м на спине и установил национальный рекорд.

Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине на третьем этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне, который завершился в Эйндховене, сообщает корреспондент БелТА.

Он установил национальный рекорд на дистанции 50 м на спине, проплыв с результатом 22,84.

Предыдущий рекорд также принадлежал Павлу Санковичу (23,01) и был установлен в 2016 году.

В призерах также немец Эрик Кристиан Динер (23,31 сек.) и японец Масаки Канеко (23,55 сек.). Четвертое место на этой же дистанции занял белорус Виктор Стаселович (23,63 сек.).

Еще одну медаль в копилку белорусской команды принес Илья Шиманович: в решающем заплыве на 50 м брассом он стал третьим - 26,10 сек.

Первым финишировал Камерон ван дер Бург из ЮАР (25,63 сек.), вторым - россиянин Кирилл Пригода (26,00 сек.).

В финале на дистанции 100 м баттерфляем также в шаге от пьедестала финишировал Евгений Цуркин (50,13 сек.), Егор Додолев занял шестое место (51,03 сек.). Первое место занял Чад ле Кло из ЮАР (49,09 сек.), второе - итальянец Маттео Риволта (49,54 сек), бронзовую награду завоевал американец Том Шелдс (49,70).

Кубок мира по плаванию в 25-метровом бассейне продолжится уже осенью в Азии. 30 сентября мировая плавательная серия пройдет в Гонконге, 4 октября в Дохе (Катар) состоится очередной этап. В ноябре Кубок мира по плаванию будет проводиться в Пекине, Токио и Сингапуре.