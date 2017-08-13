Андрей Стрижак: Украинцам предлагают в Беларуси работу за $50 в месяц 6 13.08.2017, 11:41

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Андрей Стрижак

Как выглядит обещанный властями «рай» для беженцев с Донбасса.

Активист профсоюза РЭП в Гомеле Андрей Стрижак опубликовал в «Фейсбуке» историю, рассказанную украинцами-переселенцами из Донбасса, переехавшими в Беларусь в начале войны в 2014-м, поверив словам Лукашенко о том, что их тут ждут с распростертыми объятиями.

По словам активиста, в офис профсоюза приходили шестеро украинцев-переселенцев из Донбасса, которые рассказали свою историю.

«Устроились на работу на свиноферму, поработали, и тут наниматель режет всех свиней и переводит сотрудников на 0,25 ставки.

В реальном исчислении это выглядит так. Зарплата у них теперь будет 100 рублей (50 евро), а детский сад за одного ребенка нужно уплатить 70 рублей (35 евро). Если люди уволятся, то в десятидневный срок должны будут покинуть Беларусь. К тому же жилья им не предоставили, снимают вскладчину квартиру. А еще одна из переселенок трижды сходила на прием к педиатру с ребенком, который заболел ветрянкой, и отдала за это 60 рублей (30 евро).

Вот так фактически выглядит наш «рай» для беженцев из Украины. Умейте отличать рекламу от реальной жизни».