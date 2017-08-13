Американский суд отказался передать дело Азаренко в Беларусь 2 13.08.2017, 13:10

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Из-за процесса об опеке над ребенком теннисистка пропустит Открытый чемпионат США.

По словам Лори Вассер, одного из адвокатов Виктории Азаренко, Беларусь уже прислала в США ордер на защиту ребенка. Сын теннисистки, Лео, а также ее бывший муж, Билли МакКиг, имеют белорусское гражданство, сообщает TMZ Sports.

Но по «какой-то причине», американский судья не согласился передать дело в белорусский суд.

Азаренко рассталась с мужем в июле. После этого МакКиг обратился в американский суд с заявлением о краже ребенка.

Белоруска, вероятно, пропустит Открытый чемпионат США, который пройдет в Нью-Йорке с 28 августа до 10 сентября. TMZ Sports пишет, что она не может оставить младенца отцу, так как «не верит, что он способен ухаживать за ребенком».

Tennis Star Victoria Azarenka: My Ex and a Judge Are Making Me Skip the US Open https://t.co/naA42lzSL0 — TMZ Sports (@TMZ_Sports) 11 августа 2017 г.

С турнира в Цинциннати спортсменка уже снялась.

Адвокат заявила суду, что Виктория готова приобрести билет на самолет для бывшего мужа и поселить его в отеле на все время проведения чемпионата, но судья не согласился на предложение.