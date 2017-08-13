В Могилеве арестовали машину с номерами «ЛНР» 1 13.08.2017, 13:27

Фото: Владимир Шанцев/facebook

Зеленая «копейка» уже больше месяца находится на штрафстоянке.

Об этом в «Фейсбуке» написал могилевский активист Владимир Шанцев:

- История с появлением в Могилеве «копейки» с номерными знаками несуществующей «луганской народной республики» получила неожиданное продолжение.

Как мне пояснили в ГАИ Октябрьского р-на Могилева, это авто уже более месяца на штрафстоянке, материалы для проверки (номер кузова, номер двигателя и т.д.) отправлены в компетентные органы Украины.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 14 Правил дорожного движения Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, при управлении механическим транспортным средством обязаны иметь: - национальное водительское удостоверение, соответствующее требованиям Конвенции о дорожном движении, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 года, а в случае несоответствия требованиям вышеуказанной Конвенции - национальное водительское удостоверение с заверенным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь; - документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (договор пограничного страхования либо действительный на территории Республики Беларусь договор страхования «Зеленая карта»); - разрешение органа связи на использование средств радио- и спутниковой связи при их наличии на транспортном средстве в случаях, предусмотренных законодательством; - свидетельство о регистрации транспортного средства, соответствующее требованиям Конвенции; - на транспортном средстве регистрационные знаки, выданные компетентным органом государства, в котором оно зарегистрировано.

Из этого следует, что документы и номерные знаки, выданные фейковой организацией, в нашей стране недействительны.

Возникает вопрос, а как же быть простым гражданам оккупированной территории Украины? Ответ простой. Все претензии к оккупантам и к тем, кто эти «документы» выдал. А тем, кто заехал с в Беларусь через Россию c фантиками, советуем немедленно смываться отсюда, и пожелаем при этом не попадаться «гаевым».

К тому же отдельные районы Донецкой и Луганской областей, или ОРДЛО (согласно официальной терминологии), перенасыщены неучтенным оружием и отжатыми автомобилями, и нам лишние проблемы не нужны.