Как белорусы спасаются от жары на реке Птичь 13.08.2017, 13:38

Фото: onliner.by

В эти же выходные столбик термометра почти по всей стране держится в районе 30 градусов.

Август явно отыгрывается за дождливые и довольно прохладные июнь и июль: с первых чисел месяца практически не было дней, когда температура опускалась ниже 23—25 градусов, пишет onliner.by.

В эти же выходные столбик термометра почти по всей стране держится в районе 30 градусов.

Белорусы в спешном порядке отправились за мороженым, напитками и средствами для защиты кожи, чтобы с комфортом полежать на пляжах и искупаться в водоемах.

Птичь растянулась приблизительно на 450 километров. Это один из крупнейших притоков Припяти. Считается, что название связано со словом «птица». Примерно в 16 километрах от Минска находится Волчковичское водохранилище, которое и является Птичью.

Пляж обустроен в соответствии с запросами отдыхающих: есть кабинки для переодевания, территория для спортивных игр и детская площадка. Как и ожидалось, людей на Птичь приехало много. Тянущаяся вдоль берега дорога забита автомобилями, на парковке тоже с трудом удалось найти свободное место.