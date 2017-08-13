Не в коня корм 8 Кирилл Нежданский, «Белгазета»

13.08.2017, 13:48

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Каждый год мы наблюдаем повторение вечного репертуара «агротенора из Дроздов»: форс-мажора и чрезвычайщины.

На селекторе 2 августа Лукашенко поручил правоохранителям выявить и наказать виновных в срыве уборочной кампании. Соответствующий мониторинг велено начать с 1 октября. Однако не стоит забывать, что причиной разноса, устроенного главой государства на селекторе, тоже стали материалы мониторингов и проверок КГК и Генпрокуратуры. Сектор экономики, в который было закачано столько денег и который так тщательно и регулярно опекался контролерами, мог бы показывать и более позитивные результаты, не правда ли?

Как заявил на республиканском селекторном совещании по уборке урожая глава КГК Леонид Анфимов, во второй половине июля его ведомство устроило массированный мониторинг агросектора, результатом которого стал так расстроивший Александра Лукашенко вывод: «Не все сельхозорганизации республики надлежащим образом подготовились к уборочной страде». А именно, перечисляет Анфимов: «Не готовы к работе зерноуборочная техника, сушильное хозяйство, не решены проблемы с обеспечением механизаторскими кадрами, остро ощутим дефицит ГСМ». Да, было требование Совмина обеспечить к 20 июня готовность материально-технической базы к уборке урожая не менее чем на 95%. Но зачастую выполнялось оно посредством приписок. О схожих нарушениях рапортовал президенту не только Госконтроль, но и генпрокурор Александр Конюк по итогам собственных изысканий.

Анфимов обратил внимание на многочисленные примеры нарушения технологий и несоблюдения техрегламентов. Те, кто знаком с материалами мониторингов АПК Госконтролем за предыдущие годы, наверняка в курсе, что КГК и ранее акцентировал внимание на том, что значительная часть потерь в агросекторе есть результат наплевательского отношения к этим самым регламентам, технологиям, инструкциям. Многие выводы и управленческие решения, озвученные президентом на селекторе, восходят именно к материалам КГК, например этот: «За счет любых ресурсов, технологий следует нарастить заготовки травяных кормов на предстоящий зимне-стойловый период до полуторагодичного запаса, обеспечить сельхозорганизации минеральными удобрениями и не допустить сев озимых культур на урожай 2018г. без их внесения».

Дразнящую нотку этилового спирта в повестку дня добавил генпрокурор, напомнив о производственной дисциплине и технике безопасности: «Необходимо акцентировать внимание местных органов власти на проведение предрейсовых медицинских осмотров для выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения». Госконтроль и Генпрокуратура знают, как аграрии должны парировать двухнедельный сбой в погоде и что повалившегося с бодуна в кювет механизатора нельзя сажать за штурвал комбайна. Знают ли об этом аграрии?

Слово генпрокурору Конюку: «Возмутительный случай произошел в Свислочском районе… Я уже сейчас вижу, что разбирательство придется производить в условиях уголовного дела. Прокурором 28 июля выявлен факт захоронения СУП «Ханчицы-Неман» около 20 тыс. т зерна прошлогоднего урожая». В общем, это демонстративный плевок - и в сдувающее пылинки с агросектора государство, и в другие отрасли, средства которых бюджетным насосом закачивались в село, и в рядового потребителя, которому предстоит в кассе гастронома заплатить в т.ч. и за эти 20 тыс.т.

ПОДСТАВЛЯЙ КАНИСТРУ

Почти четверть века государство неутомимо дотировало, льготировало, кредитовало АПК, списывало кредиты, прощало, обнадеживало, подставляло плечо и направляло на путь истинный. Интеллект менеджмента любой отрасли прямо пропорционален норме прибыли в ней. Понятно, откуда в сельском хозяйстве дефицит продвинутых управленцев, который власть пытается восполнить заботой и опекой. Однако если за вас думает президент, решает правительство, агротехнологические рекомендации дает КГК, а подвыпивший персонал из канав собирают МВД и Генпрокуратура, навык самостоятельного мышления и ответственности за его результаты атрофируется. Общество весьма терпимо к аграриям из уважения к их нелегкому труду, однако регулярность провалов, срывов, потерь в агросекторе заставляет предположить, что не в коня корм.

Как «борется» с этим власть? Во-первых, насаждая агроволюнтаризм на местах - скажем, Лукашенко 2 августа дал на период уборки урожая председателям райисполкомов чрезвычайные полномочия. Во-вторых, покрывая прорехи и недостачи агроменеджмента: неоплаченную технику - на поля, удобрения под озимый сев - без предоплаты, авансом или в рассрочку, топливо - из формируемого в каждой области на период уборки недельного резерва.

Показателен в этой связи ход мыслей председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева: «Сегодня топливо есть для проведения уборочной кампании».

«Но нужно проводить весь комплекс работ - и солома, и сев озимых культур, и т.д. Для этого топлива недостаточно. Существует дефицит. Очень бы хотелось, чтобы не сдерживать объем работы, комплекс в целом, решить вопрос топлива в рассрочку. И, естественно, удобрения. Потому что за один месяц и физически, и финансово это очень сложно и зачастую невозможно решить. Мы готовы рассчитываться последовательно за 2-3 месяца». Такая уж специфическая отрасль сельское хозяйство: капнешь в рюмку - придется сперва наливать стакан, потом заполнять канистру, а чуть позже к тебе подкатят с пустым баком. При этом агробизнес характеризуется выраженной сезонностью, четко прогнозируемой цикличностью, так что все, казалось бы, можно просчитать загодя. Однако каждый год мы наблюдаем повторение вечного репертуара - форс-мажора и чрезвычайщины.

АГРОРАБОТА НАД АГРООШИБКАМИ

Уже 3 августа, на следующий день после совещания, экономика Беларуси привычно повернулась лицом к селу. Пресс-секретарь «Белнефтехима» Марина Костюченко сообщила о создании на нефтебазах отраслевой системы нефтепродуктообеспечения РУП «ПО «Белоруснефть» неснижаемого запаса дизтоплива на срок не менее 7 дней, как и было приказано на селекторе. По ее словам, «концерном обеспечивается не только реализация нефтепродуктов для бесперебойной работы сельхозтехники, но и доставка топлива конечному потребителю». Полный сервис, только уберите урожай в срок.

В тот же день в общенациональную агроработу над агроошибками включился министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Вслед за главой государства на оперативном совещании в Минсельхозпроде он заявил: «В Беларуси необходимо запретить хранение кормов в буртах. Этот метод хранения сенажа еще используется в Витебской, Гомельской и других областях». Если бурты подверглись запрету, то сенажные траншеи ожидает инспекция: «Проинспектировать все траншеи, что есть. У нас есть типовые проекты, нужно найти ресурсы областям и обеспечить хранение кормов в сенажных траншеях. Если хранить сенаж в сенажных траншеях, а не в поле, мы будем иметь меньше отходов и более качественный корм». Интересно, если бы аналогичную идею не озвучил Лукашенко, обошлось бы без запрета буртов и инспекции сенажных траншей?

В Беларуси не только отраслевая административно-бюрократическая, но и научная мысль шагает нога в ногу с управленческими веяниями на самом верху. 2 августа глава государства велел убрать урожай до 20 августа. В тот же день замгендиректора РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» Эрома Урбан подтвердил, что с научной точки зрения дата окончания битвы за урожай выбрана реалистично и точно: «Все технологические условия для того, чтобы уборка зерновых в этом году была завершена до 20 августа, есть… До 20 августа нам надо обязательно закончить уборку зерновых, потому что потом погода может помешать. В сентябре в стране, особенно в северных районах, отмечается дождливая погода, и тогда уже будут большие потери зерна». Интересно, Александр Лукашенко, устанавливая сроки «элегантной победы» в битве за урожай, руководствовался расчетами ученых или исключительно собственной интуицией?

Кирилл Нежданский, «Белгазета»