Путин отползает Виталий Портников, «Радио Свобода»

13.08.2017, 14:03

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Виталий Портников

Фото: Facebook

Наступил самый благоприятный момент, чтобы «дожать» Кремль.

«Военная сила не решит проблем Донбасса». Эти слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сказанные им на встрече с пропутинскими активистами, точно характеризуюи изменения в российской внешней политике относительно Украины. Конечно, Кремль еще долго будет бряцать оружием у украинских границ, но о войне российскому руководству придется забыть надолго. На то есть объективные причины - эффект санкций, новые меры США, падение цены на нефть и, конечно же, выборы президента России. К своему новому срока Владимир Путин хотел бы прийти в роли президента-стабилизатора. А без хотя бы частичного улучшения отношений с миром ему это сделать не удастся.

Поэтому главное, о чем сегодня думают в Кремле - так это о том, как уйти с Донбасса и не потерять лицо. Не случайно заявление Лаврова совпало с усилением пограничного режима на участке российско-украинской границы, которая находится под контролем оккупантов. Наемников готовят к мысли о том, что им придется возвращаться под контроль Киева и «просто так» прийти на территорию России не удастся - как и в случае с Афганистаном после ухода советских войск, пустят только проверенных, кто тщательно сотрудничал со спецслужбами и кто готов продолжить это сотрудничество. А еще недавно никакой реальной границы на оккупированной территории фактически не было, Донбасс был как бы продолжением России. Так вот теперь этого больше не будет.

Конечно, для начала Москва будет напирать на необходимость выполнять Минские соглашения - собственно, именно об этом говорил Сергей Лавров, когда утверждал, что «никто не хочет войны с Украиной».

Но вот только Минские соглашения - это отнюдь не только особый порядок управления оккупированными территориями после освобождения. Это, прежде всего, прекращение огня - то есть то, чего Москва не может обеспечить по сей день. А теперь давайте просто представим себе, что на Донбассе перестанут стрелять. Какой смысл тогда будет в так называемых «народных республиках», в Захарченко, Плотницком и их российских кураторах? Все эти «республики» вымышлены с одной-единственной целью - убивать украинцев. Если в Кремле решат, что обстрелам положен конец, войны не будет и денег на Донбасс - тоже, «народные республики» просто рассыплются, будто их никогда и не было. И не нужно думать, что в Москве этого не понимают. Именно поэтому не спешат прекращать стрелять. Именно поэтому не спешат уходить - потому что еще пока не придумали, как объяснить эту капитуляцию россиянам, как сказать, что Донбасс - это больше не «русский мир», и тем его жителям, которые «мечтали» жить в России, будет и в Украине хорошо. Но как только придумают - уйдут.

Россию можно и нужно дожимать - и она уйдет отовсюду

Это, конечно, не означает, что Путин оставит Украину в покое. Во-первых, к уходу из Крыма российский президент пока не готов - оккупация полуострова стала краеугольным камнем всей его политической карьеры и необходимы годы интенсивного международного давления, чтобы заставить Россию уйти с полуострова. Путин может думать, что после ухода с Донбасса его оставят в покое, но он ошибается. Донбасс станет показателем того, что Запад все делает правильно, что Россию можно и нужно дожимать - и она пойдет отовсюду. Так что будем надеяться, что давление не ослабнет без возвращения Крыма и Украина не станет государством с измененными границами. Возвращение Крыма - и в украинском, и в российском интересах. Только отказ от полуострова позволит России вернуться в цивилизованный мир. С Крымом Россия всегда будет страной-изгоем.

Во-вторых, Кремль будет продолжать заниматься дестабилизацией ситуации в Украине. Для Путина критически важно доказать, что Украина не может состояться как государство. И чем меньше будет военного давления, тем больше - диверсионного. Москва будет активно работать с украинскими оппозиционными политиками и имитационной частью гражданского общества, финансировать медиа, способствовать распространению угнетенных настроений среди украинцев. Рискну заметить - наблюдая за общественными настроениями - что на поле пропаганды и диверсий Путину гораздо проще победить, чем на поле военных действий. Поэтому не стоит думать, что с уходом оккупантов с Донбасса борьба за будущее Украинского государства завершится. На самом деле Лавров просто признал, что с помощью войны от Украины не избавиться. Значит, Кремль будет действовать иначе.

Виталий Портников, «Радио Свобода»