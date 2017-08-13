Под Минском собрались Матусевичи со всего мира

Под Минском собрались Матусевичи со всего мира1
- 13.08.2017, 14:15
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Встреча людей с такой фамилией прошла в деревне Веселый Угол Дзержинского района.
В деревне Веселый Угол Дзержинского района 12 августа прошла V международная встреча Матусевичей, пишет nn.by.
В душевной дружеской атмосфере участники мероприятия обменялись новостями, рассказали о предках, обсудили результаты своих генеалогических исследований.
Во встрече приняли участие Матусевичи из Минска, Дзержинского и Несвижского районов, Червеня, Гродно и немецкого Гамбурга.
Интересный момент: многие из участников, несмотря на то, что живут и работают в русскоязычном окружении, по собственной инициативе с удовольствием разговаривали по-белорусски. Этот факт придал 5-й встречи Матусевичей особый колорит.