Белорус меняет мешки с картошкой на игровую приставку 3 13.08.2017, 14:41

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За PlayStation 4 рачительный хозяин готов отдать восемь мешков картошки из своего подвала и кое-что в довесок.

Когда в подвале скопилось много овощей, а впереди еще сезон активного сбора урожая, остается только выгодно обменять дары природы на рубли. Или на что-то более полезное. Например, игровую приставку PlayStation 4. Именно такой целью задался белорус на сайте Onliner.by.

За 8 мешков картошки (хорошей, калининградской, как отмечает автор объявления), 2 мешка лука и 2 мешка капусты он хочет выменять приставку PlayStation 4 Slim или более прокачанную Pro-версию. Сейчас в интернет-магазинах Slim продается по цене от 620 рублей, Pro с 1 ТБ памяти — по цене от 850 рублей.

Сколько стоит добро пользователя «Барахолки»? По его словам, каждый мешок картошки весит в среднем 38 кг, лука — 32 кг, капусты — 32 кг. В магазине за это придется отдать примерно 601 рубль. Если накинуть доставку и разгрузку, то сделка по PlayStation 4 Slim выглядит вполне честной.

Автор объявления заверяет, что это никакой не прикол и готов в подарок отсыпать еще и 10 кабачков.