«Что-то случилось, и от Путина ушла удача» 3 13.08.2017, 15:13

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Правитель России терпит одно стратегическое поражение за другим.

После аннексии Крыма в России наблюдается делегитимизация режима президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразила российский публицист Юлия Латынина.

«В 2014 году, после аннексии Крыма, казалось, что Путин нашел необыкновенно удачный политический ход – спасение русских от фашистов, пушки вместо масла, ура-патриотизм, 90-процентные рейтинги, всенародная поддержка. Вот прошло три года после крымского поворота, и как-то неспокойно», – сказала она.

По мнению Латыниной, такой ход обеспечил Путину краткосрочную популярность, «но он же привел к стратегической делегитимизации».

«Что-то случилось, и от Путина ушла удача. Потому что вот в первые 15 лет президентства Путину, в общем, необыкновенно везло. Причем не то чтобы власть вела себя по-другому... Все было хорошо, отобрали НТВ, арестовали Ходорковского. Несмотря на это, мировые лидеры в 2005 году, в годовщину Победы, собрались на празднование Дня Победы в Москве. Это был такой триумф Путина», – считает публицист.

Она отметила, что режим Путина поддерживался финансами близких к нему бизнесменов.

«Поддержка Путина до 2014-го опиралась на широкий консенсус деловой элиты. Сейчас эта деловая элита накрылась или санкциями, или отсутствием денег. И конечно, да, может быть, там 85 процентов, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше населения поддерживает режим. Но проблема в том, что это экономически неактивное население», – сказала Латынина.