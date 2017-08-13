Завтра жара начнет отступать 13.08.2017, 15:21

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В понедельник а Беларуси будет от 21 до 27 градусов тепла.

В ближайшие сутки, 14 августа, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Днем будет преимущественно без осадков, лишь на юго-востоке местами пройдут дожди, также кратковременные.

Туман прогнозируется в отдельных районах, ночью и утром. Ветер будет северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов, на юго-востоке—- до 19 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов тепла, сообщает Белгидромет.