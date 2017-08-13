Лукашенко: Начинаем шалить на границе 18 13.08.2017, 15:35

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Диктатора беспокоят «откаты» в его отношениях с Россией.

Александр Лукашенко обеспокоен восстановлением погранзон на границе Белоруссии и России. Об этом белорусский диктатор заявил в интервью программе «Формула власти» на телеканале «Россия 24», пишут vesti.ru.

По его мнению, в отношениях наших стран наблюдается отрицательная динамика. Он отметил, что «мы многое потеряли на многих направлениях», а по некоторым вопросам «допускаем откаты».

По словам белорусского правителя, «мы начинаем шалить на границе»: россияне вывели на границу пограничников, таможенники «начинают себя вести непонятно как, блокируют товары», а людей из третьих стран пускают через международные пункты пропуска.

«Есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что для него в отношениях с РФ «важно не допустить отката и где-то хоть потихонечку двигаться вперед».