закрыть
13 августа 2017, Sunday, 18:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко: Начинаем шалить на границе

18
  • 13.08.2017, 15:35
  • 16,825

Диктатора беспокоят «откаты» в его отношениях с Россией.

Александр Лукашенко обеспокоен восстановлением погранзон на границе Белоруссии и России. Об этом белорусский диктатор заявил в интервью программе «Формула власти» на телеканале «Россия 24», пишут vesti.ru.

По его мнению, в отношениях наших стран наблюдается отрицательная динамика. Он отметил, что «мы многое потеряли на многих направлениях», а по некоторым вопросам «допускаем откаты».

По словам белорусского правителя, «мы начинаем шалить на границе»: россияне вывели на границу пограничников, таможенники «начинают себя вести непонятно как, блокируют товары», а людей из третьих стран пускают через международные пункты пропуска.

«Есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что для него в отношениях с РФ «важно не допустить отката и где-то хоть потихонечку двигаться вперед».


Мнение

На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина
Антиутопия и антивирус
Антиутопия и антивирус Ирина Халип
Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что