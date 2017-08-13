ООН: Для осуждения Асада доказательства собраны 3 13.08.2017, 16:06

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Сирийского диктатора ждет суд за военные преступления.

Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии собрала достаточно доказательств, чтобы сирийский диктатор Башар аль-Асад будет признан виновным в военных преступлениях. Об этом заявила член комиссии Карла дель Понте, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли доказательств для того, чтобы осудить Асада за военные преступления, она сказала: «Да, я уверена, что дело готово. Именно поэтому ситуация настолько разочаровывает. Несмотря на это, нет прокурора и нет суда».

Сирийское правительство опровергает сообщения комиссии, которая заявляет о широкомасштабных военных преступлениях, совершенных государственными вооруженными силами и службами безопасности Сирии.

Ранее Карла дель Понте заявила, что отказывается от места в комиссии из-за разочарования неспособностью Совета безопасности ООН продолжать работу комиссии путем создания специального трибунала для Сирии.

22 июля сообщалось, что режим Асада продолжает применять химическое оружие против мирных жителей в Сирии.