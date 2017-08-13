Ахматова про Усатого 3 Артемий Троицкий, diletant.media

13.08.2017, 16:19

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А ведь находятся люди, которые еще и сейчас защищают его.

«Разговор зашел о разоблачении Сталина. Юля сказала: «А ведь находятся люди, которые еще и сейчас защищают его. Говорят: «Мы не знаем»… Говорят: «Откуда нам знать? Может, это сейчас всё врут на него… Мы-то ведь не знаем». Анна Андреевна страстно: «Зато Я знаю… Таких надо убивать». Ника со смехом: «Анна Андреевна, в Евангелии сказано: не убий!»

- Нет, убий, убий! — закричала Анна Андреевна, покраснев и стукнув ладонью по маленькому столику, — У-бий!»

(Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2, стр. 521−522)

То, что Сталин издох собственной смертью — позор для его современников.

Про наших современников написала та же Анна Ахматова в стихотворении «Защитникам Сталина»:

«Это те, кто кричали «Варраву! —

Отпусти нам для праздника…», те,

Что велели Сократу отраву

Пить в тюремной глухой тесноте.

Им бы этот же вылить напиток

В их невинно клевещущий рот,

Этим милым любителям пыток,

Знатокам в производстве сирот»

Артемий Троицкий, diletant.media