Гродненцы отметили свадьбу в стиле Дикого Запада 1 13.08.2017, 16:36

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Фото: hrodna.life

К свадьбе молодые готовились более года.

Билл Тонси был солдатом южан, самозваным полковником конфедератов, грабителем поездов и банков и долгое время скрывался от властей. Но когда встретил мексиканскую бандитку Марту Акудамадера, остановился. Молодые решили создать семью и начать жизнь с чистого листа. Таков был сценарий свадьбы гродненцев Василия и Татьяны, которые 11 августа отпраздновали свадьбу в стиле Дикого Запада, пишет hrodna.life.

Молодая пара – аниматоры, без которых не проходит ни один праздник в городе. Гости на их свадьбу тоже пришли в костюмах эпохи Дикого Запада. Гости – работники культуры, аниматоры, родственники и друзья.

«Недавно у наших друзей была свадьба в стиле постапокалипсиса, стимпанка и мы решили продолжить традицию – свою свадьбу устроили в стиле Дикого Запада, – рассказывают молодые. – У нас не реконструкция, а стилизация, так что гости одевались как могли. У многих костюмы получились очень интересные.

Почему именно такая свадьба? Так интереснее. Это уже как образ жизни. У нас такая профессия, что постоянно надо менять костюмы, входить в роли и без этого нашу жизнь уже трудно представить».

На свою свадьбу Василий и Татьяна шили костюмы у специальных мастеров. Подготовка к свадьбе длилась около года. Гости также готовились к празднику: некоторым пришлось долго искать ту или иную вещь, чтобы быть в нужном образе. Поздравить молодых пришли мексиканские музыканты, ковбои и индейцы.