Белорусский тренер возглавит «Анжи»
- 13.08.2017, 17:24
Новым главным тренером «Анжи» станет Вадим Скрипченко.
С ним достигнута принципиальная договоренность. Об этом sport-express.ru рассказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев.
Первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал «Крылья Советов» и «Урал».
Напомним, после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского «Динамо» (1:3) в отставку подал главный тренер «Анжи» Александр Григорян.
Махачкалинская команда после 6 матчей имеет в активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.