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Белорусский тренер возглавит «Анжи»

  • 13.08.2017, 17:24
Вадим Скрипченко

Новым главным тренером «Анжи» станет Вадим Скрипченко.

С ним достигнута принципиальная договоренность. Об этом sport-express.ru рассказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев.

Первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал «Крылья Советов» и «Урал».

Напомним, после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского «Динамо» (1:3) в отставку подал главный тренер «Анжи» Александр Григорян.

Махачкалинская команда после 6 матчей имеет в активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.


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