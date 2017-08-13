Страна одиноких ватников 2 Геннадий Гудков

13.08.2017, 17:34

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Геннадий Гудков

Россию может накрыть крупнейшая за последние 20 лет волна эмиграции.

Конечно, одиноких в смысле оторванных от мира, прогресса и своей собственной молодежи. Которая умнее своих предков и не собирается гнобить свою жизнь в позе «Ку!» перед солнцеподобным вождем, родившимся в самой середине прошлого века и собирающегося отметить на троне свое 100-летие.

Умные, молодые, креативные и шустрые будут сваливать из впавшей в патриотическо-монархический маразм России все возрастающими темпами. Их не удержат ни «духовные скрепы», ни имперские причитания зомбоящика, ни однообразное многолетнее вставание с колен (в позу рака?).

Запреты, ограничения, средневековое мракобесие и воровской менталитет правящей верхушки отталкивает этих людей от России. Всякие полу-сумасшедшие яровые, поклонские и железняки, тащащие страну в душные казармы и казематы прошлого, лишь усиливают эффект и ускоряют процесс.

С кем останется Россия? Картинка безрадостная и весьма тревожная.

Геннадий Гудков