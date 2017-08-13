Фотофакт: 14-летняя художница из Минска удивляет мир своими работами 13.08.2017, 17:42

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Елизавета Казеннова

Фото: vbobruiske.by

Елизавета Казеннова уже организовывает персональные выставки.

В выставочном зале Бобруйского художественного музея работает выставка живописи и графики «Игра цвета» 14-летней минчанки Елизаветы Казенновой, пишет babruysk.by.

Здесь представлено около 40 ярких работ юной художницы. С 2008 года Елизавета занимается в художественной студии известного художника Ришарда Мая.

В возрасте семи лет она стала лауреатом Международного конкурса детского и юношеского творчества в Польше. Высокий художественный уровень молодого автора был отмечен и другими многочисленными наградами.

В марте 2017 года в Республиканском театре белорусской драматургии в Минске при поддержке художественной галереи «Университет культуры» была организована первая персональная выставка Елизаветы Казенновой.

Бобруйск стал вторым городом, в котором юное дарование презентует свое творчество. Выставка будет работать до 10 сентября.