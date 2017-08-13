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Строительный рынок в Беларуси сдувается

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  • 13.08.2017, 17:55
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Фото: ДМИТРИЙ БРУШКО

Так мало жилья в нашей стране не сдавали с 2006 года.

13 августа в Беларуси — день строителя. Поздравляя строителей с профессиональным праздником, Лукашенко сказал, что «высокий профессионализм белорусских строителей широко востребован не только на родине, но и далеко за ее пределами», передает «Белсат».

«Важность вашей деятельности трудно переоценить», – сказал Лукашенко.

По информации Белстата, в прошлом году белорусские строители отдали к употреблению 4 288 000 кв. м. жилья. Меньше построили только в 2006-м (чуть более 4 млн кв. м.)

После 2014-го строительный рынок в Беларуси продолжает сдуваться: по сравнению с тем периодом, объемы работ упали на 50-70%, зарплаты же остаются на уровне 2014-го.

За первое полугодие 2017-го в Беларуси сдали в эксплуатацию почти 2 млн кв. м. жилья.

День строителя появился в календаре в 1956 году. Инициатором был Никита Хрущев.

Помимо Беларуси, праздник «День строителя», который отмечается во второе воскресенье августа, существует в Армении, Кыргызстане, России и Украине.


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