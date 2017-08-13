Строительный рынок в Беларуси сдувается

Строительный рынок в Беларуси сдувается1
- 13.08.2017, 17:55
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Так мало жилья в нашей стране не сдавали с 2006 года.
13 августа в Беларуси — день строителя. Поздравляя строителей с профессиональным праздником, Лукашенко сказал, что «высокий профессионализм белорусских строителей широко востребован не только на родине, но и далеко за ее пределами», передает «Белсат».
«Важность вашей деятельности трудно переоценить», – сказал Лукашенко.
По информации Белстата, в прошлом году белорусские строители отдали к употреблению 4 288 000 кв. м. жилья. Меньше построили только в 2006-м (чуть более 4 млн кв. м.)
После 2014-го строительный рынок в Беларуси продолжает сдуваться: по сравнению с тем периодом, объемы работ упали на 50-70%, зарплаты же остаются на уровне 2014-го.
За первое полугодие 2017-го в Беларуси сдали в эксплуатацию почти 2 млн кв. м. жилья.
День строителя появился в календаре в 1956 году. Инициатором был Никита Хрущев.
Помимо Беларуси, праздник «День строителя», который отмечается во второе воскресенье августа, существует в Армении, Кыргызстане, России и Украине.