Лойко: Путин совершил огромную творческую работу по обыдлению населения 2 13.08.2017, 18:06

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Сергей Лойко

Чтобы исправить эту «генетическую чистку» России нужны два–три поколения.

Президент РФ Владимир Путин провел большую работу по обыдлению населения страны, из этого «генетического коллапса» Россия будет выходить очень долго, сказал российский писатель и военный фотожурналист Сергей Лойко в интервью интернет-изданию «Апостроф».

«Путин совершил огромную творческую работу по обыдлению российского населения. В 90-е годы казалось, что дальше обыдлять некуда. Но в этом смысле дно вообще прощупать невозможно. Поэтому Россия очень долго будет выходить из этого генетического коллапса. Собственно, здесь Путин – вишенка на торте, потому что эта генетическая чистка производилась в России последние 100 лет: революция, гражданская война, сталинские репрессии, ГУЛАГ, застой, война, сейчас ее уже называют не «Великая Отечественная», а Вторая мировая война», – отметил он.

По мнению Лойко, чтобы исправить эту «генетическую чистку» нужны два–три поколения.

Писатель подчеркнул, что при Путине в России невозможны нормальные выборы.

«Никакой демократии при Путине в России не будет», – заявил он.

Путин занимает должность президента с мая 2012 года. До этого он руководил страной в 2000–2008 годах. Выборы президента РФ должны пройти в 2018 году. Путин о намерении баллотироваться не заявлял.