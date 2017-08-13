Алексей Арестович: США начали валить режим Путина 4 13.08.2017, 18:58

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Алексей Арестович

Санкции наложены такие и так, что начался обратный отсчет режима Путина.

Украина должна всеми возможными способами демонстрировать, что ее поддерживает мировое сообщество, и не обращать внимания на реакцию России по этому поводу. Поддержка Западом Украины и усиление санкций против путинского режима - два компонента стратегии, цель которой - лишить Россию будущего при ее нынешней власти. О том, почему воевать с Украиной становится дороже и почему европейские элиты уже страдают из-за того, что лоббируют интересы РФ, в интервью "Апострофу" рассказал украинский военный эксперт Алексей Арестович.

- Как вы считаете, нужен ли парад на День Независимости Украины или уже нечего показывать?

- Нужен. Есть, что показывать - будет 25 образцов новой техники. Кроме того, там впервые будут принимать участие военнослужащие стран НАТО. А это уже политическая акция - как внутриполитическая, так и внешнеполитическая.

Надо ли проводить внутриполитические акции, которые показывают, что нас поддерживает мировое сообщество, что единым фронтом с Украиной выступают не самые последние государства, что военно-политический потенциал развивается в стране? Надо. Вот и показываем.

- Какой будет реакция России на то, что представители НАТО будут принимать участие в параде?

- А почему нас должна интересовать реакция России? Будет очередной вал пропаганды о предателях славянского братства и приспешниках НАТО.

- Стоит ли ожидать на День Независимости обострения на фронте?

- Ну, они могут традиционно пострелять по нам. В два раза больше, чем стреляют обычно - будет не 30 обстрелов за сутки, а 60. Они слабее нас и могут рассчитывать на очередную попытку взять взводный опорный пункт, надеясь, что мы все понапиваемся и будем неадекватными. Но это ошибка, наоборот, мероприятия по охране и обороне будут повышены.

- Вероятны какие-то обстрелы?

- Да. Но они будут тактического характера. О них нет смысла говорить на уровне национальных СМИ. Это скорее для боевого листка конкретной части.

- Последним решением России, которое было направлено на поддержку жителей ОРДЛО, стало разрешение им находиться на территории РФ более 90 дней. Как видим, такие решения не требуют больших расходов и являются больше пропагандистским приемом.

- Путин утвердил национальную программу по репатриации беженцев, сбежавших с Донбасса, обратно на территорию так называемых ЛНР и ДНР. Он начинает высылать беженцев из России.

Под это уже дали деньги. Не Бог весть какие - три тысячи долларов, но это на социальные исследования. Но дальше посмотрим.

- Ажиотаж, вызванный усилением санкций против России, Ирана и Северной Кореи, утих и можно спокойно оценить их влияние на Россию.

- Санкции наложены такие и так, что начался обратный отсчет режима Путина. Эти санкции направлены не на то, чтобы показать России, что ее действия неприемлемы, что нужно возвращаться в клуб цивилизованных держав, а именно направлены прямо на то, чтобы снести установленный режим Путина. Это не предупреждение, а наступление со стороны Соединенных Штатов - это очень хорошая весть для нас. Они валят путинский режим и его влияние на Европу.

Начав торговать нефтью и газом в Европе, с 70-х годов СССР вырастил кучу элит, магнатов и олигархов, завязанных прямо на Россию. Посмотрите последнее заявление немецких либералов и социалистов - давайте отодвинем проблему Крыма, давайте дадим шанс России и снимем часть санкций. Это предвыборная кампания, и они понимают, на каких настроениях масс надо играть.

У нас привыкли жаловаться, что украинские олигархи обирают население и заигрывают с Россией, но в Европе ситуация намного хуже в этом отношении - там зомбированное население, как у нас, защищает тех, кто их эксплуатирует. Это существует с 70-х годов, три поколения политиков. Это большая проблема, которая завязана на нефтегазовый рынок Европы. Американцы бьют по ним этими санкциями, чтобы обрушить основной источник дохода путинского режима - поставки энергоносителей в Европу. Вторая цель санкций - сломать вечный механизм коррупции европейских экономических и политических лидеров, связанный со сделками с Россией. Это удар по сложившемуся порядку в Европе. Это важное геополитическое решение.

- Наряду с усилением санкций все больше говорят о предоставлении Штатами оборонительного оружия Украине. Какой реакции РФ можно ожидать?

- А как они будут реагировать?

- Ну, постараются перевести конфликт в другую фазу.

- Дело в том, что оружие, которое будет поставлено, предназначено для того, чтобы конфликт не перешел в другую фазу. Цена перевода конфликта в другую фазу начнет резко возрастать. Например, сейчас для них штурм наших позиций обходится двоими убитыми и двумя захваченными нами автоматами. А так будет обходиться в шесть убитых, из которых трое - экипаж танка, который готовится не за день и не за два. И еще сгоревший танк стоимостью в 7 миллионов долларов. Представьте 10 таких случаев за месяц - это очень дорого.

Американцы знают, что делают. Они воюют с Россией на экономическом фронте в Европе, а в Украине - военным путем, повышая стоимость конфликта. Наложение санкций на Россию и предоставление нам вооружения - единая, согласованная политика. Если Путин упрется и будет делать резкие движения, не будет мириться - еще подымут цену конфликта. И так постепенно, пока они (нынешний российский режим, - прим.) не умрут.

- В таком случае, какова вероятность того, что Россия попытается наладить отношения с Западом?

- Она пытается изо всех сил. Она пытается понравиться в Сирии, пытается договориться по Ближнему Востоку, пытается что-то делать на Балканах, пытается влезть в Ливию. Таким образом она пытается создавать сильные переговорные позиции, чтобы разменивать их потом на свои политические требования. Но она не может ничего предложить Западу, потому что российская экономика составляет 8% от экономики США. Это просто несопоставимые вещи.

- Если говорить о запасе прочности РФ, то каковы перспективы?

- Запас прочности у России намного больше, чем мы привыкли себе сочинять. Обычные люди не понимают всего механизма работы санкций. Санкции не убивают российский холодильник прямо сейчас, хотя в значительной степени уже убивают, а направлены на то, чтобы через 10 лет Россия навсегда проиграла цивилизационную гонку с Западом, который к тому времени перейдет на VI технологический уклад. Это равносильно тому, что сравнивать лунную станцию и паровоз Черепановых из ХIX века.

Хотя формально для российского обывателя ничего не происходит. Российский менеджер по-прежнему может купить Ford Focus и через родственников в Украине достать себе сыр с плесенью, который не раздавлен бульдозером. И iPhone может купить. Он даже в Турцию может съездить. Ему хорошо, но России, как социосистеме, уже очень нехорошо - убиваются ее будущие перспективы. Например, к 2040 году Россия могла бы совершить свой технологический скачок и стать высокотехнологической державой будущего, но не станет, поскольку санкции направлены на уничтожение этих перспектив. Новые санкции направлены на разрушение существующего в России порядка. Этими санкциями путинский режим начали бить и душить. Они работают таким образом, что дальнейшее существование путинского режима становится невыгодным самой России - это главное.

Санкции - это такая стамеска, которая отделяет путинский режим от России. Таким образом Запад говорит: "Россия - гут, а путинский режим - не гут". Пока сами россияне не поймут, что существование путинского режима убивает всякую их цивилизационную перспективу.

- Приближаются президентские выборы в России, есть некоторая вероятность смены Путина?

- Его могут поменять, но, судя по всему, он будет переизбираться, а, значит, окончательно загоняют систему в тупик. Санкции предполагают забавную вещь - там прописано, что американские спецслужбы должны раскрыть все схемы, которые существуют в преступном российском режиме - в первую очередь, это экономические схемы незаконного обогащения, коррупции - и за 180 дней опубликовать отчеты. Эти 180 дней истекают 1 марта 2018 года - ровно за две недели до выборов президента РФ.

Как отреагирует многострадальный народ, увидев, что делает с ними путинский режим, за две недели до выборов?

- Запад будет доводить Россию до дефолта?

- Он не доводит ее до дефолта, он бьет по путинскому режиму, по его схемам. То, что режим сделал так, что от его схем зависит вся Россия - это проблемы россиян. Еще раз повторю, что санкционная политика Запада четко отделяет россиян от путинского режима. Запад верит в либеральность самой России, делая, таким образом, ставку на либералов и западников, отсекая почвенников и силовиков, хотя с последними он торгуется. Потому что они ему нужны для борьбы с ИГИЛ. Еще раз говорю: "Россия - гут, а путинский режим - не гут".