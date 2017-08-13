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Фотофакт: Джон Ньюман набирает в ванну ржавую воду в минском отеле

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  • 13.08.2017, 19:13
  • 10,648
Джон Ньюман

Известный британский певец останавливался в четырехзвездочной гостинице Renaissance.

Вчера британский исполнитель Джон Ньюман приезжал в Минск, чтобы выступить на фестивале A-fest. Перед концертом, приблизительно в час дня, он опубликовал видео в Instagram Stories, в котором в ванну набиралась ржавая вода, передает tut.by.

— Wow, something’s not right (воу, что-то не так), — прокомментировал певец видео.

Известно, что Джон Ньюман останавливался в четырехзвездочной гостинице Renaissance на проспекте Дзержинского. Оперативно получить комментарий у администрации гостиницы не удалось.


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