Демографический взрыв вручную 3 Янка Грыль, belgazeta.by

13.08.2017, 19:44

5,080

У Лукашенко отсутствует инструментарий для правильной диагностики социальных проблем.

3 августа правитель провел совещание по демографической ситуации и занятости. Формулировка темы - большой плюс: власти начинают рассматривать социальные вопросы в комплексе, а не по отдельности. Минус в том, что у государства сегодня отсутствует инструментарий для правильной диагностики социальных проблем.

С начала 2017г. Александр Лукашенко является, по сути, заложником декрета N3: отменить - значит признать его политической ошибкой и расписаться в недееспособности в сфере социального регулирования, сохранить - снова столкнуться с протестами собственного ядерного электората. Пока речь идет о выхолащивании документа до безопасного состояния и передачи его реализации местным властям. «Местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека… должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы», - заявил диктатор 3 августа. Насколько местные власти контролируют рынок труда и видят каждого человека, вопрос дискуссионный. В феврале-марте, в разгар протестов в регионах, сказать им было нечего - губернская и уездная вертикали молчаливо переводили стрелки на высшее должностное лицо, подпись которого красуется под документом.

Правитель воспроизвел на совещании основные тезисы своих весенних спичей на тему тунеядцев: «Никакой отмены декрета быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум 0,5 млн. у нас неработающих людей. Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где?».

По данным Белстата, в экономике РБ в июне 2017г. было занято 4344,8 тыс. чел. По подсчетам Минтруда и соцзащиты, численность зарегистрированных безработных на конец июня 2017г. составила 34,2 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы - 0,8% от численности рабочей силы.

На вопрос, где потерялись 300 тыс. тунеядцев, ответить не так уж легко. Вообще-то это 7-8% трудоспособного населения - уровень безработицы в добротной европейской стране, какой-нибудь Бельгии. Наше государство много лет рисовало удобную для парадной отчетности статистику рынка труда и в итоге утратило какую-либо связь с его реалиями. Увеличительное стекло всебелорусского собеса не видит трудовой миграции, занятости в теневом секторе, в «гаражной экономике» и других интересных вещей. Не видит оно ни скрытой безработицы в госсекторе, ни фиктивной занятости - например, работник числится, не работает, зарплату отдает нанимателю, а сам зарабатывает на хлеб возведением и отделкой коттеджей исполнителям декрета N3.

Заведомо фиктивная статистика, отсутствие или дефицит социологических исследований по рынку труда и вообще социологических служб, непонимание либо нежелание видеть и анализировать происходящее в динамике - вот факторы того конфуза, который пережила власть с декретом. Идея родилась в 2011-13гг. и была направлена против теневой занятости и гастарбайтеров. А в 2016-17гг., когда стартовала рассылка «писем счастья» и протесты осчастливленных, под раздачу попала туева куча людей, потерявших работу в 2015-16гг. из-за сокращений в госсекторе и падения спроса у малого и среднего бизнеса.

Кстати, что получится, если перекормить местную вертикаль чрезвычайными полномочиями по регулированию рынка труда? В условиях низкой социальной мобильности и экономической стагнации получится новое крепостное право. Но вряд ли оно сработает - скорее, повысит социальную мобильность, ускорив дальнейшее бегство трудоспособного населения глубинки в областные центры и Минск, а потом и за рубеж.

Совмин намерен приструнить тунеядцев внедрением принципа «не работаешь - платишь за услуги», субсидируемые госбюджетом. Большие ставки делаются на интегрированную сервисно-расчетную систему, позволяющую отслеживать доходы и расходы. Правильно и своевременно поднята тема декларирования доходов и имущества, уклонения от уплаты налогов - проблема тут, а не у мифических «тунеядцев». Декрет доредактируют к началу октября, но, похоже, пока у власти нет четкого понимания, где 300 тыс. дармоедов и что с ними делать.

ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

На совещании правитель вернулся к своей давней идее демографического наращивания HR (англ. human resources, человеческие ресурсы) - так сказать, оптимизации рынка труда силой народной любви: «Беларусь может прокормить 20 млн. человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, - 15 млн. населения». Начальство распорядится - народец наплодится, появится много дешевых и налогооблагаемых рабочих рук.

Эта стратегия срабатывала в аграрном или индустриальном обществе, но вряд ли она окажется эффективной в постиндустриальную эпоху.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич не стала скрывать негативных тенденций в демографии. По ее словам, в I полугодии 2017г. «уровень рождаемости снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень смертности увеличился на 0,8%. Ситуация по снижению уровня рождаемости соответствует демографическим прогнозам. Эта связано прежде всего со стабильным снижением количества женщин репродуктивного возраста».

Нельзя сказать, что правительство не пыталось смягчить негативные тенденции в демографии: по оценке Костевич, выросли детские пособия, с 2015г. введена программа семейного капитала, приняты меры по развитию жилищно-кредитной политики и т.п. Каким-то чудом от всего перечисленного уже получен позитивный результат: «В структуре общей численности родившихся доля вторых и последующих детей в 2016г. уже 60%, в то время как в 2010г. - всего лишь 47%. Задачи текущей пятилетки - стабилизация численности населения на уровне 9,5 млн.». Костевич, похоже, искренне убеждена, что граждане РБ координируют свою репродуктивную активность с социальным блоком правительства. Что ж, если это позитивно скажется на пособиях и соцгарантиях, почему бы и нет? Но пока реальные льготы молодым семьям в основном сокращаются и урезаются, перечеркивая фантазии правителя о 15 млн. сограждан.

Янка Грыль, belgazeta.by