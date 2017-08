Джон Ньюман: У вас мило, но в отеле из крана льется желтая вода 1 13.08.2017, 22:24

Джон Ньюман

Фото: modernrock.ru

Британский певец поделился впечатлениями о Минске.

12 августа в Лошицком парке прошел второй бесплатный фестиваль «А-фест». По оценкам организаторов, за день его посетило около 150 тысяч зрителей. Закрывать масштабный пикник под открытым небом доверили автору Love me again, Give me your love и еще десятка мировых хитов — британцу Джону Ньюману. Незадолго до выхода на сцену с Джоном пообщался tut.by.

О первом визите в Минск: «Это было потрясающее выступление, хоть и короткое»

Мы встречаемся с Джоном в номере его менеджера за два с половиной часа до выхода на сцену. Певец сидит на диване и несколько секунд безрезультатно пытается открутить крышку бутылки с водой, которую ему дал тур-менеджер, до этого возившийся с ней около минуты. Джон резко встает, громко ставит бутылку в холодильник, достает новую, быстро ее открывает и возвращается на место.

За уникальный тембр голоса музыкальные критики Британии прозвали Ньюмана «Aдель среди мужчин». Первый же сингл покорил национальный британский чарт и попал в списки лучших в США (по версии журнала Billboard. — Прим.), что для неамериканца — весомое достижение.

В 2015 году Джон выпустил второй альбом Revolve и пропал. Позже стало известно, что артист пережил две операции по удалению опухоли мозга, последнюю из которых — в 2016 году. Теперь, по словам Ньюмана, его жизни ничего не угрожает.

Это второй визит 27-летнего англичанина в Беларусь. 3 июля 2014 год он уже раскачивал зрителей фестиваля «Мост». Тогда во время исполнения его хита Cheating над сценой пролетело несколько групп военных самолетов, направлявшихся на парад. Джон говорит, что до сих пор помнит тот концерт еще и потому, что металлическая конструкция сцены стояла на земле и, как говорит артист, буквально тряслась от битов.

— Ребята из Kasabian, которые были хедлайнерами фестиваля, засмеялись и говорят мне: «Ну давай, полезай в клетку». Мы вышли и это было потрясающее выступление, хоть и короткое", — вспоминает Джон.

«Я офигел, когда в отеле из крана полилась желтая вода»

Ньюман рассказывает, как однажды в самом начале его шоу из пушек со сцены начали бить огромные языки пламени. Он и музыканты находились в шоке. На сцене стало настолько горячо, что артистам пришлось остановить выступление и попросить пиротехников выключить огонь. После концерта выяснилось, что за пультом сидел тур-менеджер Ньюмана и специально, ради забавы, давил на кнопки. Джон и его тур-менеджер громко начинают смеяться.

Утром он уже успел побывать на территории «А-феста». Музыкант признается, что немного взволнован от масштаба фестиваля и от того, что ему доверили быть его хедлайнером.

— Ты у нас во второй раз. Как тебе Минск?

— У вас довольно мило. Погода прекрасная. Сегодня самый жаркий день за это лето, ты говоришь? Еще я не знаю, что это было, но по дороге из аэропорта я видел много спорткаров. Я очень люблю автомобили, и было восхитительно видеть все эти прекрасные машины. (В этот день под Минском проходил фестиваль скорости G-Drive. — Прим.). Минск — прекрасное место. В прошлый раз я узнал, что здесь отличная ночная жизнь. К сожалению, в этот раз у меня не получится ее увидеть.

— А что не понравилось?

— О, кстати! Я немного офигел, когда в отеле открыл кран и полилась желтая вода. Что это было? Я был до этого в Казахстане и Туркменистане, там была в чем-то похожая ситуация. Мы должны быть счастливы, что в нашей стране есть чистая вода, — смеется Ньюман.

«Моя мама — мой лучший друг, мы с ней очень похожи»

— Ты родился в маленьком городке и провел там лихую юность с кражами и задержаниями полицией. Что помогло тебе сойти со скользкой дорожки?

— У меня как-то был точно такой же разговор с другим музыкантом. Мы оба выросли в маленьких городках. Мы вспоминали, как веселились в детстве. Сейчас некоторые друзья его детства не вылезают из тюрем. Когда ты ребенок, тебе хочется казаться крутым, сбежать из-под контроля мамы. Но все зависит от воспитания и взаимоотношений в семье. Моя мама всегда отлично общалась со мной. Она меня понимала, даже когда я попадал в полицию. (Отец Джона ушел из семьи, когда Джону было шесть лет. — Прим.).

— В твоем Instagram много фотографий мамы, у вас тесные взаимоотношения. Ты знакомишь ее со знаменитыми музыкантами, даже Джейсон Стейтем записывал ей видеопоздравление ко дню рождения.

— Она мой лучший друг, ты абсолютно прав. Мои друзья до сих пор не понимают наш с ней уровень доверия. Когда я обсуждаю с ней по телефону вещи, которые, возможно, маме знать не нужно, мои друзья цыкают: «Что ты делаешь, ты ей все рассказываешь?». Я им отвечаю: спокойно, она знает обо мне все.

Мы с ней очень похожи. Если кому-то нужно что-то рассказать, поделиться проблемой, я всегда встречусь с этим человеком и выслушаю его. Я никогда не буду смеяться над его трудностями. Мы будем смеяться вместе только в том случае, если это смешная шутка. Думаю, мне это передалось от мамы.

— Она звонит тебе после шоу с советами?

— Она пытается. Очень многие люди пытаются повлиять на то, что я делаю (смеется).

«В юношестве я даже мыл машины, но диджеинг — моя лучшая подработка»

— Я слышал, что ты подрабатывал диджеем на свадьбах. Это правда?

— Абсолютная.

— Какие песни самые популярные на свадьбах в Британии?

— Dancing Queen, хиты Bee Gees и любой трек Майкла Джексона обычно хорошо заходит. Я был больше хаус-диджеем. Это приносило мне немного денег, а я пытался найти хорошую возможность подработать. Когда ты мелкий, способов заработать не так много. Я даже мыл машины, но диджеинг — моя лучшая подработка в то время.

— Тогда ты начал понимать, какой должна быть музыка, чтобы приносить людям радость?

— Безусловно. Счастливые люди наслаждались моими сетами. Оглядываясь назад, я вспоминаю танцующих людей, и сейчас, когда выхожу на сцену, я делаю все, чтобы люди не чувствовали, будто засыпают с книгой в руках. У меня большое количество выступлений, на которых одновременно присутствуют разные аудитории, люди разных возрастов, и к каждому нужен особый подход.

Подросток, который пришел с родителями, может подумать: я не могу начать отрываться с первой песни, потому что папа смотрит. Я знаю такие ситуации, поэтому с первых песен стараюсь растормошить абсолютно всех. Видеть большое число счастливых людей в конце выступления приносит мне огромное удовольствие. Это напоминает мне времена, когда я был хаус-диджеем на свадьбах.

Но на мое творчество повлиял и период, когда моя мама и мой дядя очень интересовались направлением Northern soul. В Северной Англии и в США выпускалось большое количество записей в этом стиле, которое я переслушал вместе с ними.

«Мода повторяется: спиннеры были придуманы в 90-х»

— Когда ты в первый раз приехал в США, ты сказал: «Посмотрите, у нас, в Британии, на первых местах Crazy Frog и Gangnam Style», а в Америке — Jay Z". Изменил ли представление об американском шоу-бизнесе сейчас?

— Ты обращал внимание, насколько сумасшедшая музыка сейчас занимает высокие места в мировых чартах? Я знаю, почему в топ-3 по стримингу находится песня на испанском языке Despacito: испаноговорящих людей много, они во всех странах, и они стримят ее без остановки. Так выстрелила эта песня.

Сейчас шоу-бизнес — это глобальная битва. Хит может возникнуть из любого «угла планеты», но только попадание в чарты США означает мировое признание. Так сложилось.

— Ты веришь в теорию, что мода повторяется каждые 25 лет?

— Мой предыдущий альбом называется Revolve («Идти по кругу». — Прим.). Большинство людей всю свою жизнь изо дня в день встают утром и идут к 9 на работу. Мир цикличен, время циклично. Я помню, когда я был ребенком, майка бренда, в которой ты сидишь, была немодной, теперь она снова в моде. И в музыке так же. Поэтому, если пытаешься найти что-то новое, поищи это в прошлом. Удивительная штука: фиджет-спиннеры были придуманы в 1990-х.

— Ты считал когда-нибудь, сколько раз слово love встречается в твоих песнях?

— Это плохо, я знаю, — смеется Джон. — Мой брат пишет песни, у него такая же ситуация. Мне кажется, мы что-то ищем. Это забавно, но я не знаю, откуда это берется. Иногда хочется создать современную лирику, ищешь хорошее место для уединения, находишь его и тут поклонники начинают писать: куда ты пропал? Когда будут новые песни?

В прошлых песнях я рассказываю о том, что происходило в моем детстве. О том, как плохо я себя чувствовал тогда. Глядя на мою карьеру, многие мечтают стать успешными. Для этого нужно горящее сердце. Наверное, поэтому я подсознательно говорю об этом в своих песнях снова и снова.