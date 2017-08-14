Туристический автобус въехал в толпу в центре Ванкувера 14.08.2017, 8:09

Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

В центре канадского города Ванкувер туристический автобус выехал с дороги на пешеходную часть и врезался в прохожих. Об этом сообщает CBC News (перевод – РБК).

Инцидент произошел недалеко от популярной среди туристов набережной Canada Place, в начале улицы Беррард-стрит.

Фото: Ben Nelms / Reuters

В результате происшествия пострадали четыре человека. Двое из них были доставлены в больницу в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом.

Final victim now being taken away. Crews doing chest compressions as they load him into the ambulance #yvr pic.twitter.com/AiOSahb0jx — BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) 13 августа 2017 г.

Журналист канадского телеканала CTV Vancouver Бреанна Карстенс-Смитт в своем Twitter написала, что после приезда на место происшествия она увидела трех человек, прижатых автобусом, среди которых молодая женщина, мужчина средних лет и пожилой человек.

We arrived and saw the three people trapped under the bus. One younger woman, a middle aged man and an older man #yvr — BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) 13 августа 2017 г.

Она также указывает со ссылкой на медработников, что в автобусе на момент происшествия находились 27 пассажиров.

По словам одного из очевидцев случившегося Пола Стасевича, который на момент инцидента находился в здании неподалеку от места происшествия, автобус выехал на тротуар и врезался в столб. После этого раздались звуки сирен машин экстренных служб и скорой помощи.

4 pedestrians hit after Vancouver tour bus jumps curb near Canada Place https://t.co/vTuPmfFBMM pic.twitter.com/NN0GWP2euN — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) 13 августа 2017 г.

Как указывает издание, автобус, совершивший наезд, принадлежит туристической компании Tancle Vancouver. Перевозчик не дал комментариев изданию по поводу случившегося.