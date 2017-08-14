Туристический автобус въехал в толпу в центре Ванкувера
- 14.08.2017, 8:09
Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.
В центре канадского города Ванкувер туристический автобус выехал с дороги на пешеходную часть и врезался в прохожих. Об этом сообщает CBC News (перевод – РБК).
Инцидент произошел недалеко от популярной среди туристов набережной Canada Place, в начале улицы Беррард-стрит.
В результате происшествия пострадали четыре человека. Двое из них были доставлены в больницу в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом.
Final victim now being taken away. Crews doing chest compressions as they load him into the ambulance #yvr pic.twitter.com/AiOSahb0jx— BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) 13 августа 2017 г.
Журналист канадского телеканала CTV Vancouver Бреанна Карстенс-Смитт в своем Twitter написала, что после приезда на место происшествия она увидела трех человек, прижатых автобусом, среди которых молодая женщина, мужчина средних лет и пожилой человек.
We arrived and saw the three people trapped under the bus. One younger woman, a middle aged man and an older man #yvr— BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) 13 августа 2017 г.
Она также указывает со ссылкой на медработников, что в автобусе на момент происшествия находились 27 пассажиров.
По словам одного из очевидцев случившегося Пола Стасевича, который на момент инцидента находился в здании неподалеку от места происшествия, автобус выехал на тротуар и врезался в столб. После этого раздались звуки сирен машин экстренных служб и скорой помощи.
4 pedestrians hit after Vancouver tour bus jumps curb near Canada Place https://t.co/vTuPmfFBMM pic.twitter.com/NN0GWP2euN— CBC British Columbia (@cbcnewsbc) 13 августа 2017 г.
Как указывает издание, автобус, совершивший наезд, принадлежит туристической компании Tancle Vancouver. Перевозчик не дал комментариев изданию по поводу случившегося.