«Выйдем на Площадь с лопатами» 4 14.08.2017, 7:59

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Белорусы ответили на хамство диктатора.

Кому-кому, а вот Александру Лукашенко следовало бы вышить золотыми нитками на подушке: «Язык мой – враг мой».

Реакция белорусов на последний «перл» диктатора о лопатах – наглядное тому подтверждение. В пятницу Лукашенко заявил, будучи в Бресте: «Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются».

Статья на Charter97.org, в которой цитируется заявление Лукашенко, сразу же собрала сотни комментариев.

Мы решили опубликовать самые популярные из них:

«Кто бы тебя приучил к труду, а то только брехать способен!».

«Настолько оторвался от жизни, что лопату представляет в зубах, плуг трехкорпусной на пенсионерах, трактор в космосе, а люди должны питаться Святым Духом и пахать за рюмку похлебки».

«Каждый! Приди в любой офис Независимого профсоюза. И просто спроси, что ты для себя и для Родины можешь сделать? Трудящиеся всей Беларуси – объединяйтесь!».

«Последний раз работал, когда траву косил с Депардье, и то наверное режиссер и оператор по пояс снимал, как Солодуху».

«И он еще угрожает! А кто ты такой? Кто тебя избирал. Когда ты последний раз с простым народом общался? Только в окружении своих холуев и охраны!».

«Где рабочие места? Почему мясниковичи и щеткины – пенсионеры и продолжают работать, получая и пенсию огромную, и зарплату, сидя на стульях? Почему юные пенсионеры в 45 лет получают пенсию и устраиваются в теплые места, получая и пенсию с 45 лет, и зарплату? До каких пор этот ходячий анахронизм будет будоражить всю страну?».

«Вот сам бери лопату в зубы и иди работать в свой колхоз, диктатор и тунеядец!».

«Подойди ко мне без охраны и скажи мне в лицо».

«С себя начни и со своих прикорытных хрюкающих особей. Сам ни черта не сделал за 23 года, а только отбросил страну лет на 200 в развитии. Ты, только ты виноват в разрухе! Он еще поучает, кому, что и как делать!».

«Встречно: белый билет в зубы и в Новинки».

«Ну болен он, что с него взять. Сам просит, приказывает – вилы в зубы и на Дрозды! Или он думает, что мы в цацки-тунеядцы с ним играть будем?!».

«Как бы это организовать сбор подписей за импичмент. Кто знает, как это можно сделать?».

«C превеликим удовольствием возьму лопату в руки, чтобы закопать антиконституционный указ №3. Даже без оплаты! Некоторых «вычленителей» тоже надо заставить ответить за их работу. Желательно в международном суде».

«Столица. Детская поликлиника. Инженер-электроник. Нагрузка - неимоверная (ни минуты покоя). Помимо своей основной работы - заставляют выполнять и чужие работы тоже (бесплатно). ЗП - около 230 - 250 руб. Ну давай, приходи ко мне. Я тебе лично все выскажу».

«Не лопату - вилы! Но можно и лопатой. А обижаются на тебя пусть твои холуи, которые будут ходить по квартирам, собирая гроздья людского гнева!».

«Пустите меня к нему. Работать не станет, но лопату в зубы я ему обещаю конкретно».

«Сам же себе роет яму, сам приближает Майдан такими заявлениями. Этот неуч не понимает, что чем больше закручиваешь гайки на котле, тем больше увеличивается давление и котел обязательно рванет. И твое счастье, Саша, если ты успеешь на свой золотой унитаз и ускачешь на нем, как Янукович. А иначе народ тебя как Чаушеску или Каддафи. Наверное, и ты об этом мечтаешь. Ну, давай! Черти тебя уже заждались!».

«Даааааа, Лукашенко все больше становится кем и был, колхозным бригадиром. Вспомнит тебе народ и плуг в три корпуса, и вшивых блох, и лопату в зубах. Ты еще возможно Чаушеску завидовать будешь».

«Народ ненавидит тебя, твоих сыновей и твоих прикорытников. Перед кем ты тут дрыгаешься, болезный? Не, ну самая главная шунявка может и выйдет за тебя на баррикады с сотней продажных отморозков, но в остальном там тоже такие же ненавидящие тебя нормальные белорусы, знаем, общаемся».

«Сашок, послушай старого военного, сваливай пока не поздно со своим табором... Не жди часа «М», может еще немного проживешь».

«Лопату в зубы самому Луке и его придворной, безмозглой челяди и чиновникам, смотрящим заискивающе ему в рот. И загнать всех в колхоз – пусть дерьмо кидают, если мозгами думать не умеют и страну развалили. Уже пустая болтовня и рисование Луки на белорусском телевидении задрало весь народ. Особенно смешно смотрится, как Лука ходит по фермам и другим аграрным местам, а за ним в костюмах и галстуках бредут кучей понурые чиновники и, тупо уставившись в блокноты, все пишут и пишут офигенно умные мысли и слова бывшего директора совхоза «Городец» на Шкловщине, так и не вышедшего в передовые совхозы области».

«От лопаты и остынешь, так тому и быть, ибо на это есть воля народа. Ну и перекрестить бы не мешало кое-кого лопатой, конечно».

«Ведь лопата никак не запрещена законом, носи ее, где хочешь, хоть на даче, хоть демонстрации, хочешь копай, хочешь - показывай готовность к труду, потрясая над головой, хочешь - отбивайся от ОМОНа. Идею, действительно, подал хорошую - выйти на Площадь с лопатами и требовать работу, в том числе»

«Смотри, не раздели судьбу Каддафи».

«Он говорит, что безработных полмиллиона и они не платят налоги государству! Так вот - их почти три миллиона! И они не безработные: они давно уехали из страны, чтобы не кормить эту власть, а накормить свои семьи! А про лопату в зубы - так и хочется сказать: взять бы эту лопату, да самому... по зубам!».

«Лукашенко, я бы советовал тебе сменить тон, особенно, будучи в твоем положении».

«Работники завода Гомсельмаш шлют товарищу Луке свой пламенный пролетарский привет и благодарность за свою 250 долларовую зряплату. Уже через два дня большая часть комбайнов выпущенных на поля помещика Луки стали колом. И так повсюду. Получается заколдованный круг. молочку загнал в Россию за полцены и зарплату платить нечем, ну а рабочие выдали за эти деньги совершенно адекватный продукт. Ты не обижайся, Саша!».

«То, что этот «историк» сроду книжек не читал, а теперь на старости из «прынцыпу» этого делать не будет – видно по его косноязычной фене родом из 90-х. Но хоть сказку «Тараканище» почитай, ты же ну копия главного, так сказать, героя в финальной стадии. Смеемся мы уже над тобой, болезный, а ты все пытаешься грозно усами шевелить».

«Я уже ничему не удивляюсь в нашей стране, он просто офигел до мозга кости. Клянусь: буду ходить на все митинги, пусть увольняют, мне 150 у.е. погоды не сделают».

«Говорят, осень – пора революций и волнений. «Оно» с каким то немыслимым упорством подливает бензин в топку. Саша, бабахнет так – выбьет к чертям все твои зубы. У народа столько ненависти к тебе – просто разорвут на атомы. Отменяй учения и передавай власть мирно».