12 странных вещей, которые делали наши предки 14.08.2017, 8:18

В традициях прошлого найдется немало эксцентричного и удивительного.

AdMe.ru составил небольшой список того, что наши предки считали нормальным, и выяснил, что мы с вами не такие уж странные.

Первый и второй сон

Фото: The British Library

Европейцы, жившие в Средние века, практиковали то, что в наше время называют двухфазным сном. Первый сон начинался с закатом солнца и длился примерно до полуночи, затем люди просыпались и бодрствовали 2–3 часа. Кто-то в это время молился или читал, а другие общались с домочадцами или соседями. Затем наступало время второго сна, который продолжался до восхода солнца.

Живые будильники

Knocker-up, или человек-будильник, — это профессия, которая существовала с конца XVIII века до 1920 года. В обязанности таких людей входило пробуждение тех, кто должен был отправиться на работу. «Будильники» стучали в окна своих клиентов палками или стреляли в них горохом из духовой трубки. Не совсем ясно, кто будил самих knocker-up, но есть версия, что они вовсе не ложились спать до работы.

Платья для мальчиков

Фото: EAST NEWS

Начиная с XVI века и примерно до 1920 года мальчиков до определенного возраста (4–8 лет) было принято одевать в платья, и это никого не смущало. Вероятно, основной причиной этого была дороговизна одежды, а платья было легче шить на вырост. Традиция не миновала даже семью Николая II — на фото его сын царевич Алексей в платьице, похожем на те, что носили его сестры.

Чопины

Чопины, также известные как цокколи и пьянелли, — вид обуви на платформе, высота которой могла достигать 50 см. Неудивительно, что носившим эти туфли требовалась помощь слуг, чтобы в буквальном смысле не пасть жертвой моды. Впрочем, носили чопины не только из стремления к красоте, а еще и для того, чтобы не испачкать одежду в уличной грязи.

Кровопускание от всех болезней

Фото: Wikipedia Commons

Этот метод лечения был популярен в течение 2 000 лет вплоть до начала XX века. Кровопускание практиковали при любом недуге, порой причиняя больным больше вреда, чем пользы, лишь еще больше ослабляя их организм.

Боязнь водных процедур

Фото: EAST NEWS

В Средние века в некоторых странах считалось, что вода приносит человеку лишь болезни, а вши называли «божьими жемчужинами». Эти убеждения разделяли и монархи. Изабелла Кастильская гордилась тем, что в своей жизни мылась только дважды: при рождении и перед свадьбой. Как-то кавалер обратил внимание на ее грязные руки и ногти, на что королева ответила: «О, видели бы вы мои ноги!»

Посмертные фотографии

Фото: Wikipedia Commons

Еще один обычай, который в наше время выглядит если не жутко, то как минимум очень странно. Но в XIX веке это был способ сохранить память об ушедших близких. Как правило, усопшим перед фотографированием придавали «живой» вид: усаживали в естественных позах и рисовали им глаза на закрытых веках — так же, как на этой фотографии.

Радиоактивные продукты и косметика

Фото: Wikipedia Commons

В начале XX века радиация воспринималась людьми как исключительно положительное явление, чем не преминули воспользоваться мошенники: в продаже появились косметика, продукты и напитки, обогащенные радием и торием, радиоактивные сувениры и даже приборы для насыщения воды радиоактивными элементами.

Фото: Wikipedia Commons

Увы, не обошлось без жертв: атлет Эбен Байерс выпивал огромные дозы напитка Radithor, в результате чего скончался. «Уолл Стрит Джорнал» отреагировал на это печальное событие ехидной заметкой: «Вода с радием отлично ему помогала. До тех пор, пока у него не отвалилась челюсть».

Героин как лекарство от кашля

Фото: Wikipedia Commons / AP/FOTOLINK/East News

Удивительно, но 100 лет назад героин считался безвредной альтернативой морфину и продавался в аптеках как лекарство от кашля. Причем его рекомендовали даже детям. Впоследствии было выяснено, что героин превращается в морфин в печени, и в 1924 году его использование было запрещено, однако в ФРГ его можно было купить в аптеках до 1971 года.

Курение на борту самолета

Фото: EAST NEWS

Еще каких-то 50–60 лет назад курение не считалось такой уж вредной привычкой. Люди не отказывали себе в этом сомнительном удовольствии даже во время полетов, не считаясь с присутствием других пассажиров. В настоящее время курение в полете запрещено, однако в ряде стран (например, в Иране) такой запрет не действует.

Купальные машины

Фото: Wikipedia Commons

Фото: Wikipedia Commons

В отличие от нас, люди XVIII–XIX века не могли просто так зайти в воду на пляже. Им приходилось пользоваться купальными машинами — специальными фургонами, похожими на пляжные домики. Фургоны завозили в воду, чтобы купальщики могли поплавать подальше от чужих глаз, причем женские купальные машины устанавливали в стороне от мужских.

Камни в качестве туалетной бумаги

Фото: Museum of Fine Arts Boston

Чем только не пользовались люди до появления туалетной бумаги! В ход шли листья растений, кукурузные кочерыжки, кокосовая скорлупа, овечья шерсть и ткань (для тех, кто мог себе это позволить), палка с губкой или просто вода. Но жители Древней Греции удивили нас больше всех: они в гигиенических целях пользовались камнями, галькой или черепками от разбитой посуды.