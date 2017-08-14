Британские СМИ: Елизавета II собирается отречься от престола 13 14.08.2017, 8:32

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ФОТО: AP

Процедура подготовки необходимых документов уже запущена.

92-летняя королева Великобритании Елизавета II через четыре года собирается отречься от престола и передать корону своему сыну принцу Чарльзу.

Об этом сегодня сообщила The Mirror со ссылкой на свои источники в Букингемском дворце.

Издание утверждает, что Елизавета II уже рассказала о своих планах ближайшему окружению. Помимо этого, уже запущена процедура подготовки необходимых документов для смены монарха.

«Я говорил с несколькими высокопоставленными придворными, которые ясно дали понять, что подготовка к переходу короны продвигается вперед» , — сказал в комментарии Daily Mail официальный представитель королевы Роберт Джобсон.

Другой источник в Букингемском дворце сообщил что «ее величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда настанет время, передача короны будет спокойной».

Королева Елизавета II взошла на трон в 1952 году.