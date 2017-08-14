Ходорковский: Россией правят невероятные идиоты 9 14.08.2017, 8:43

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Фото: EPA/UPG

Политик рассказал об эффекте от новых санкций США.

О серьезных негативных последствиях новых санкций Вашингтона в отношении России предупредил экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский.

«Запрет на экспорт технологий для российских проектов по бурению скважин отложит рентабельное освоение Россией арктического шельфа, как минимум, на десятилетие», - заявил оппозиционный деятель в интервью интернет-изданию Spiegel Online, опубликованном в воскресенье, 13 августа (перевод – «Немецкая волна»).

В целом, технологические санкции в 21 веке способны «обречь РФ на целое десятилетие стагнации», добавил основатель общественного движения «Открытая Россия» (ОР).

«Невероятные идиоты»

Ходорковский возложил ответственность за ужесточение санкций на российское руководство, которое он охарактеризовал как «невероятных идиотов». «Они дали американцам повод для этого шага. Насколько глупыми надо быть, чтобы вмешиваться в выборы в США?», - недоумевает основатель ОР.

С точки зрения Соединенных Штатов новые ограничительные меры «понятны и политически неизбежны», убежден Михаил Ходорковский. В то же время у них есть и «коммерческое измерение», продолжил он. «Американцы твердо уверены, что их сланцевый газ - явно перспективный продукт, и они хотят подготовить для него рынки в Европе», - объяснил оппозиционный деятель.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении Кремля. Среди прочего, пакет ограничительных мер затрагивает энергетический сектор РФ. В частности, в документе прописаны более жесткие ограничения на передачу российским компаниям с долей государства от 33 процентов американских технологий по разведке и добыче нефти на больших глубинах, арктическом шельфе и в сланцевых месторождениях.