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18-летняя белоруска выиграла теннисный турнир в США

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  • 14.08.2017, 8:46
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Вера Лапко

Юная Вера Лапко в трех сетах одолела посеянную под 5-м номером Анну-Каролину Шмидлову из Словакии.

Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 218 рейтинга WTA) выиграла турнир ITF в Лэндисвилле (США) c призовым фондом 25 тысяч долларов, сообщает tut.by.

В финальном поединке 18-летняя Вера Лапко в трех сетах одолела посеянную под 5-м номером Анну-Каролину Шмидлову (№ 196) из Словакии — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

На пути к финалу Вера Лапко обыграла посеянную под 1-м номером Сабину Шарипову из Узбекистана (№ 161) — 6:2, 6:4, Оливию Тьяндрамулию (№ 399) из Австралии — 7:6 (9:7), 6:3, Михару Иманиси (№ 279) из Японии — 6:3, 6:4, Марию Санчес (№ 393) из США — 6:3, 6:3.

В профессиональной карьере Веры Лапко, которой 29 сентября исполнится 19 лет, это третий одиночный титул — прежде были победы на турнирах с призовым фондом 10 тысяч долларов в Астане (в 2016 году) и Шарм-эль-Шейхе (2015).

В 2016 году Вера Лапко стала победительнцей одиночного разряда на юниорском турнире Australian Open.


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