Измученный придворный «либерал» 11 Евгений Липкович

14.08.2017, 8:54

7,162

Евгений Липкович

Фото: facebook.com

Cуществует только один Павел Изотович Якубович – бесцветный. Но со стойким запахом.

«Поле чудес» в Жданах подтвердило свое название: как только мы к нему подошли, оттуда выехал Павел Изотович Якубович с лицом «измученного тяжелом грузом ответственности придворного либерала».

Светлана Алексиевич недавно высказала мнение, что существует два Якубовича: светлый и темный. Я думаю, что лауреат Нобелевской премии все-таки ошибается: существует только один Якубович, бесцветный. Но со стойким запахом.

Евгений Липкович, facebook.com