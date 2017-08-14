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Измученный придворный «либерал»

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  • Евгений Липкович
  • 14.08.2017, 8:54
  • 7,162
Евгений Липкович
Фото: facebook.com

Cуществует только один Павел Изотович Якубович – бесцветный. Но со стойким запахом.

«Поле чудес» в Жданах подтвердило свое название: как только мы к нему подошли, оттуда выехал Павел Изотович Якубович с лицом «измученного тяжелом грузом ответственности придворного либерала».

Светлана Алексиевич недавно высказала мнение, что существует два Якубовича: светлый и темный. Я думаю, что лауреат Нобелевской премии все-таки ошибается: существует только один Якубович, бесцветный. Но со стойким запахом.

Евгений Липкович, facebook.com


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