«Чудо на Висле»: В Польше отмечают 97-ю годовщину начала Варшавской битвы 8 14.08.2017, 8:59

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В 1920 году нашествие большевиков на Европу было остановлено под Варшавой.

В Польше отмечают 97-ю годовщину начала Варшавской битвы 1920 года. Варшавская битва, известная как «Чудо на Висле» - это одно из ключевых сражений, предрешивших исход советско-польской войны (в польской историографии – «польско-большевистская война»). Решающие бои произошли между 13 и 25 августа 1920 года, сообщает «Радио Польша».

Польские войска под предводительством Юзефа Пилсудского одержали победу над Красной Армией, возглавляемой Михаилом Тухачевским, тем самым остановили ее наступление. Победа Польши в этой битве обеспечила ей независимость, а также уберегла Европу от большевистской революции.

Фото: Wikimedia Commons/dp

«Огромный вклад в успех обороны Варшавы сделало гражданское население столицы», - говорит Гжегож Рутковский из Музея истории Польши.

«Пример Варшавской битвы демонстрирует большую приверженность польской нации и ответственность за недавно обретенную независимость. Против красноармейцев сражались десятки тысяч добровольцев», - добавляет историк.

«Чудо на Висле» является одним из 18 самых важных сражений в мире.