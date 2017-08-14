Одноклассники Алексиевич вспомнили ее «двойку» по литературе 13 14.08.2017, 9:11

6,340

Будущий лауреат Нобелевской премии в школьном сочинении написала свою правду о Наташе Ростовой.

Светлана Алексиевич посетила места своего детства на следующий день после встречи с жителями Гомеля, пишет kp.by.

В воскресенье она приехала в поселок Копаткевичи Петриковского района, где училась в школе. Поездку организовал Гомельский филиал Белорусской ассоциации журналистов и отделение Союза белорусских писателей.

Хотя накануне в школе говорили о том, что проведение встречи не согласовано, а в отделе идеологии местного райисполкома уверяли, что никакой встречи не будет - писательница просто заедет в школу «как частное лицо» - мероприятие состоялось. Уже на пороге нобелевского лауреата встречали с цветами и караваем. А в классе «Литературной гостиной» подготовили стенды, посвященные Алексиевич, и видео о недавней встрече ее одноклассников.

В школе собрались несколько ныне 70-летних сельчан, которые учились вместе со Светланой. Некоторых из них писательница узнала не сразу. Но потом обнялась с одноклассницами и стала вспоминать детство. Маленькая Света ходила в школу за пять километров из соседней деревни. Одноклассники напомнили, как при этом она всегда тягала с собой перевешенную через плечо авоську с книгами. Дома у Светланы стены были обклеены портретами писателей с датами их жизни, а книгами была буквально завалена вся комната. В гости к Свете подруги приходили слушать радиолу.

- Генки уже с нами нет, и учительницы, помнишь? А помнишь Максимовну? Света, ты узнала меня? - спрашивает бывший одноклассник Владимир. Он признается, что Светлана ему нравилась, но привилегии провожать ее он так и не добился. Света тогда отдала предпочтению другому однокласснику, но и тот пролетел - Светлана все время училась, гулять с парнями у нее не было времени.

Алексиевич вспомнила, что в ее аттестате было много «троек», а однажды весь класс удивился, когда по сочинению ей поставили «два».

- Сочинение было по «Войне и миру», когда писали про образ Наташи Ростовой. Учитель поставила «двойку», потому что Света описала образ Наташи как негативный. Но она тогда встала и объяснила свою позицию, доказала свое мнение, - напомнили одноклассники.

Писательница рассказала, что она - счастливый человек, но не потому, что стала нобелевским лауреатом.

- Я занимаюсь тем, что мне интересно, я имела возможность оставаться самой собой, хотя в моей жизни было много всего. Чтобы чего-то достичь, надо иметь очень сильный характер, - обратилась Алексиевич к нынешним школьникам. - В жизни очень много искушений, сомнений, разочарований, материальных соображений. Это все легко может сбить человека с пути. Поэтому очень важно четко знать, что вы хотите, и быть уверенным, что это именно то, что вам надо.

Нобелевского лауреата попросили рассказать о своем видении ситуации в стране:

- Мы говорим о свободе, но пока еще не знаем, что это такое. Я прожила за границей, и могу сказать, что у нас нет знаний о свободе. В нас еще очень много той, прошлой жизни. Какие нас еще ждут испытания - неизвестно. Молодым будет сложнее во всех смыслах, - уверена Алексиевич.

Но рассуждая о нынешнем белорусском народе, она привела в пример японцев, которые отличались своей «дикостью» во время Второй мировой войны, но после того, как американцы дали им другую модель государства, японцы смогли создать одну из самых успешных новых цивилизаций:

- Это не были другие японцы, а те же самые люди. Так же может произойти и с белорусским народом. Но это задача государства. Когда президент разговаривает по-русски, сложно говорить о возрождении белорусского языка. Но сейчас, особенно после Крыма, все поняли, насколько это опасно, что подобный сценарий может быть и у нас. И молодежь хочет чувствовать себя белорусами. Сейчас в новом поколении все больше сознания, что у нас есть свой язык, и это должна быть наша национальная идея. То есть мы должны сделать ту работу, которую не сделали в 19-20 веках.

Встреча завершилась автограф-сессией и чаепитием одноклассников за закрытыми дверями. На машине с родственниками писательница уехала в Минск. Провожали ее и несколько местных жителей, которые не попали в школу:

- Нам сказали, что встреча будет закрытой, поэтому пришли только одноклассники. Но вся деревня знала. Мы любим и уважаем Светлану, - сказал сельчанин, приехавший на велосипеде, чтобы хоть издалека увидеть вживую знаменитую землячку.